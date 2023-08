Pentru prima dată, pasionaţii de artă contemporană şi nu numai, vor avea posibilitatea să cumpere un vin special, în 16 septembrie, de la la Muzeul de Artă Contemporană, de pe strada Tribunei, la deschiderea Festivalul Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu, a anunţat marţi, directorul Muzeului Naţional Brukenthal, Alexandru Chituţă.

“Vom avea un magazin la Muzeul de Artă Contemporană, nu a fost până acum. Vom avea un magazin şi pe strada Tribunei, în hol (la Muzeul de Artă Contemporană n.r.) şi vom avea o ediţie de vin Brukenthal Contemporary Art Museum”, a precizat Alexandru Chituţă, într-o conferinţă de presă.

Muzeul Naţional Brukenthal mai are la vânzare un vin care se numeşte Vinul Baronului.

Cel mai mare festival de artă contemporană internaţională de la Sibiu începe în 16 septembrie

Muzeul Național Brukenthal împreună cu Asociația Brukenthal von Studio cu sprijinul Ministerului Culturii și sub Înaltul Patronaj al Ministerului Afacerilor Externe va organiza în perioada 16-30 septembrie Festivalul Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor.

“Evenimentul va aduce în spațiile Muzeului Național Brukenthal și în spațiile outdoor din Sibiu lucrări de pictură, ceramică, sticlă, textile, sculptură, nft, instalație, video, fotografie, tehnică digitală, grafică, bijuterie contemporană realizate de aproximativ 100 de artiști de pe 5 continente. Festivalul va realiza și o platformă de dialog între artiști, curatori, directori de muzee de artă contemporană și arhitecți. Vor fi mai multe conferințe ținute fizic și online”, se arată în comunicat.

Directorul Muzeului Naţional Brukenthal a mai anunţat, că “o participare extraordinară la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Artă Contemporană este firma de arhitectură Zaha Hadid Arhitects, din cadrul căreia vom avea o conferință susținută de un arhitect.”

Evenimentul de top al Muzeului Naţional Brukenthal

„Începând din anul acesta, va fi cel mai mare eveniment din agenda culturală a Muzeului Național Brukenthal. Festivalul Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu este unul dintre cele mai importante evenimente cultural-diplomatice din Europa. Avem peste 20 de ambasade partenere care ne-au facilitat primirea lucrărilor din diferite colțuri ale lumii. Conceptul SCAF va avea în fiecare an expoziții ale unor state invitate. Anul acesta vom avea o expoziție de artă contemporană din Republica Moldova, realizată de Muzeul Național de Artă Contemporană și curatoriată de domnul director Tudor Zbârnea și o expoziție din Polonia. Vor fi mai multe expoziții de artă contemporană, realizate de mai mulți curatori, între care le menționez Ana Negoiță și Alexandra Runcan. Ediția din acest an va aduce o expoziție inedită de sculptură a maestrului Virgilius Moldovan ce va fi organizată în podul Palatului Brukenthal din Piața Mare din Sibiu. Totodată cu acest prilej vom lansa și ediția de vin, pentru comercializare, realizată împreună cu Jelna-Amprenta Transilvaniei. E noul produs de brand – vinul In touch – Muzeul de Artă Contemporană Brukenthal. Invităm publicul să intre in contact cu operele a aproximativ 100 de artiști români sau străină, din Africa de Sud până în Finlanda, din Japonia și China până în Peru, sau Uruguay, Germania, Austria, Ungaria, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Dubai și din multe alte state. În cadrul SCAF vom avea și lansarea catalogului Festivalului și vom inaugura și o sală importantă de expoziții temporare și evenimente în Palatul Brukenthal. (…) Evenimentul SCAF din 2024 este deja mai mult de jumătate realizat și vor participa peste 25 de ambasade din România și vom avea o expoziție de artă contemporană din Cuba. Suntem în dialog și cu câteva galerii și muzee de artă contemporană din lume”, a mai spus Chituţă.

