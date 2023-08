Noul tehnician al echipei ACS Mediaș, Mihai Ianc conduce deja antrenamentele formației de Liga 3, în timp ce antrenorul care a obținut promovarea, Dumitru Solomon negociază cu conducerea rezilierea contractului.

ACS Mediaș a anunțat miercuri, prin președintelui clubului, Ionuț Buzean, numirea lui Mihai Ianc în poziția de director tehnic, după rezultatele modeste din amicale.

”În urma rezultatelor modeste obținute în jocurile de pregătire, am luat decizia de a-l aduce în staff-ul nostru pe Mihai Ianc. Domnul Ianc va ocupa funcția de director tehnic și sperăm să ne ajute cu experiența și cunoștințele sale”, a transmis Ionuț Buzean pe pagina oficială a clubului. În fapt, Ianc este cel care conduce deja antrenamentele și va coordona echipa sâmbătă, la meciul cu Alba Iulia.

După ce a promovat Mediașul în Liga 3, antrenorul Dumitru Solomon a avut surpriza să fie înștiințat că este demis cu câteva zile înainte de startul sezonului. În zilele următoare, tehnicianul se va întâlni cu președintele clubului, Ionuț Buzean, pentru a rezilia amiabil contractul.

”Momentan, în acte sunt antrenorul principal sub contract, dar verbal, am fost înlocuit cu un director tehnic. Mi s-a spus doar că se dorește un șoc pe banca tehnică. Am fost la antrenamente, dar nu m-am mai implicat, ședințele de pregătire le conduce noul director tehnic” a declarat antrenorul Dumitru Solomon.

”Cel mai greu an din carieră”

Tehnicianul este mulțumit de ce a realizat în ultimul sezon, când a câștigat duelul cu Inter pentru titlul județean, apoi a promovat Mediașul la barajul cu Gheorgheni. ”Mă bucur că am avut un asemenea parcurs, că am promovat, este o satisfacție în carieră și mă bucur pentru Mediaș că are fotbal la nivel profesionist. Nucleul de bază la echipă este generația de 2003 crescută de mine, care a luat locul 4 la Elite pe țară. A fost cel mai greu an din cariera mea, să ne uităm de unde am plecat și unde am ajuns, sincer nu mă gândeam că nu apuc să debutez cu echipa la Liga 3. Am șase ani de Liga 3 și un an de Liga 2, îmi voi lua o vacanță mai lungă, sunt la pensie” a mai spus Dumitru Solomon, un tehnician extrem de iubit la Mediaș.

Ianc va conduce echipa sâmbătă

Mihai Ianc a fost principal la Viitorul Șelimbăr, FC Avrig, CS Hunedoara, AFC Odorheiu Secuiesc și Minerul Ocna Dej. Formația din Avrig a reușit să promoveze din Liga 4 în Liga 3 cu el antrenor. Odorheiu Secuiesc a fost și ea la un pas de a promova în Liga 2, în urmă cu un an, dar a pierdut la penaltyuri, în fața Slatinei. Ultima dată, Ianc a pregătit Minerul Ocna Dej, dar pentru mai puțin de două luni. Ianc va conduce echipa sâmbătă, de la ora 18.00, la meciul de debut în Liga 3, programat pe Stadionul Gaz Metan, cu Unirea Alba Iulia.

În perioada de pregătire, ACS Mediaș a înregistrat următoarele rezultate: 1-3 cu Metalurgistul Cugir, 1-5 cu Corvinul Hunedoara, 1-5 cu Gloria Bistrița Năsăud, 2-1 cu Avântul Reghin, 2-5 cu Unirea Ungheni și 0-0 cu Voința Sibiu.

Ai aflat că