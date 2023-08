Fundașul dreapta al echipei de eșalon secund CSC 1599 Șelimbăr, Raul Palmeș (27 ani) crede că formația sa confirmă în acest sezon evoluțiile bune din a doua parte a sezonului trecut și din pregătirea de vară.

După trei etape de Liga 2, Șelimbăr este lider, având punctaj maxim după trei etape, în care echipa lui Claudiu Niculescu a impresionat prin evoluțiile bune.

Deși în vară s-a schimbat jumătate de lot, Șelimbăr este clar mai puternică decât sezonul trecut. Un nucleu important de jucători a rămas la echipă, iar transferurile efectuate se dovedesc foarte inspirate.

”Am rămas un nucleu important, iar cei care au venit au adus un plus”

Sibianul Raul Palmeș este unul dintre jucătorii de bază ai echipei din Șelimbăr, care impresionează în acest start de sezon. ”Rezultatele bune din startul acestui sezon sunt o continuare a ceea ce am făcut bine în play-out-ul din sezonul trecut, când am avut niște meciuri solide, ne-am îndeplinit obiectivul cu 3 etape înainte de final. Din această vară, eu zic că am continuat munca bună din iarnă, cu toate că s-au făcut mai multe schimbări de jucători, am rămas un nucleu important, iar cei care au venit au adus un plus. Asta s-a văzut mai întâi în rezultatele din pregătire și apoi am transpus și la meciurile de Liga 2. Defensiva este un punct forte al echipelor antrenate de Mister Claudiu Niculescu, acestea primesc greu gol. Mă bucur că am făcut meciuri bune toată echipa, nu doar defensiva, lucrăm bine împreună și drept dovadă, nu am primit gol în trei etape de Liga 2 ” a spus jucătorul sibian pentru Ora de Sibiu.

Grupele cupei, obiectiv în vestiar

Pentru Cupa României, jucătorii de la CSC 1599 Șelimbăr și-au fixat un target clar, să meargă în grupe. Pentru campionat, ținta poate fi intrarea în play-off, însă Liga 2 abia a început. ”Este prematur să vorbim de play-off, luăm fiecare meci în parte, trebuie să dăm maxim la fiecare și să luăm puncte. În cupă, este un obiectiv al nostru din vestiar, să intrăm în grupele competiției. Sper că și tragerea la sorți ne va ajuta, oricum vom face tot posibilul să mergem mai departe și să intrăm în grupe” a anunțat Raul Palmeș.

”Vrem să ne întoarcem cu victorie de la Chiajna”

După ce a făcut echipă cu antrenorul Claudiu Niculescu la Chiajna, unde a fost căpitanul echipei, Raul Palmeș l-a urmat pe tehnician și la Șelimbăr. Sâmbătă, în etapa a patra a Ligii 2, Crișan va juca contra fostei sale echipe, Concordia, una din favoritele la promovare. Fundașul de bandă este convins însă că Șelimbărul poate obține un rezultat pozitiv și la Chiajna. ”Am fost împreună cu Mister la Chiajna, el m-a adus acolo acum doi ani, am stat acolo un an jumătate. Am avut o perioadă foarte bună acolo în urmă cu doi ani, am colaborat foarte bine. Clar va fi un meci dificil pentru noi la Chiajna, știu ce pretenții sunt, ce condiții și ce presiune se pune de la conducători până la oamenii din jurul echipei pentru o promovare într-un final, pentru că au câteva sezoane în Liga 2. Noi mergem încrezători acolo mai ales după startul acesta bun de campionat și ne dorim să ne întoarcem cu o victorie. Am venit în iarnă la Șelimbăr, proiectul pe termen lung m-a determinat să vin, am făcut o alegere bună și sper să avem rezultate bune în continuare” a declarat Palmeș. De meserie fundaș dreapta, Raul poate acoperi la fel de bine și postul de fundaș central.

Format de Interstar Sibiu, Raul Palmeș a evoluat la seniori pentru Honved Budapesta (prima ligă maghiară), Kazincbarcika (liga secundă maghiară), FK Miercurea Ciuc și Concordia Chiajna. Pentru ilfoveni a jucat un sezon și jumătate, până în iarna anului 2022, fiind și căpitanul echipei. Din iarnă, sibianul a venit la CSC 1599 Șelimbăr.

