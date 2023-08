Zilele aceste se anunță temperaturi ridicate, iar șoferii trebuie să fie precauți atunci când pornesc la drum. Polițiștii sibieni vin cu sfaturi pentru prevenirea apariției accidentelor în această perioadă caniculară.

Poliția Sibiu le reamintește șoferilor să fie atenți la modul în care circulă în aceste zile caniculare și le oferă sfaturile următoare:

 Înainte de a pleca la drum efectuați o verificare tehnică elementară a stării

autovehiculului;

 Asigurați-vă că sistemele de răcire, iluminare, frânare sunt în stare foarte bună de funcționare;

Asigurați-vă că presiunea din pneuri este cea indicată. Țineți cont de faptul că, la temperaturi ridicate, pe distanțe mai lungi și viteze mari, crește considerabil riscul ca pneul să explodeze;

 Asigurați-vă că sistemul de climatizare funcționează în parametri optimi;

 Dacă intenționați să parcurgeți distanțe mai mari, luați în considerare plecarea dis-de-dimineață sau seara, când temperaturile devin mai acceptabile;

 Sub nicio formă nu lăsați copiii sau animalele de companie în autovehicul

când lipsiți din auto;

 Folosiți parasolare pe geamurile laterale spate îndeosebi pentru protecția

copiilor. Aveți în vedere faptul că partea din spate a habitaclului are întotdeauna o temperatură mai mare decât partea din față. Astfel, asigurați-vă că sistemul de climatizare este fixat corect și util pentru toți ocupanții mașinii;

 Dacă pe parcursul călătoriei, simțiți/vedeți fum ieșind de sub capota mașinii,

URGENT trageți pe dreapta într-un loc sigur, opriți motorul, coborâți, scoateți din mașină toți pasagerii și îndepărtați-vă de auto. Nu încercați să deschideți imediat capota întrucât riscul de aprindere este foarte ridicat. Apelați obligatoriu la un service specializat. În cazul în care sunt persoane rănite, apelați 112;

 Asigurați-vă că din autovehicul nu vă lipsește un kit de urgență format cel puțin din: suficiente lichide, hrană neperisabilă, cabluri de curent, cabluri de tractare, lanternă funcțională, trusă medicală;

 Folosiți ochelari de soare sau parasolare! Atenție la efectul de sirenă (percepție distorsionată a configurației drumului, risc de orbire)!

 Înainte de a porni la drum, asigurați-vă că bateria telefonului este încărcată

complet!

De asemenea, dat fiind riscul crescut de manifestare a unor fenomene meteo de

instabilitate atmosferică, cu ploi abundente, vijelii și căderi de grindină, vă sfătuim să circulați prudent în zonele cu vegetație înaltă.

În ceea ce privește pietonii, le reamintim că temperaturile ridicate accentuează

considerabil oboseala conducătorilor auto astfel încât recomandarea principală este aceea de a vă asigura foarte bine înainte de a vă angaja în traversarea drumului, inclusiv când faceți acest lucru pe trecerile semaforizate. Nu traversați până când șoferii nu opresc pentru a vă acorda prioritate!

În cazul în care, fie pieton, fie șofer sau pasager, observați persoane prăbușite pe stradă, apelați de urgență serviciul unic pentru situații de urgență 112.

