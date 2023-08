Statuia cărturarului avrigean Gheorghe Lazăr, care a tronat în centrul Sibiului timp de 18 ani, va fi adusă la Avrig. După ce a fost luată din Piața Mare, statuia a stat mai mulți ani într-un depozit al Primăriei Municipiului Sibiu. La inițiativa primarului Adrian David, monumentul a fost preluat în domeniul public al Orașului Avrig.

”Ideea a apărut ca urmare a unor discuții purtate cu sculptorul Radu Aftenie, care și-a exprimat dorința de a pune în valoare monumentul în orașul natal al marelui cărturar.Astfel, la sfârșitul lunii februarie, Primăria orașului Avrig a solicitat, printr-o adresă, Primăriei Municipiului Sibiu, transferul dreptului de proprietate asupra monumentului de for public, reprezentându-l pe cărturarul Gheorghe Lazăr și s-a obținut acordul Consiliului Local Sibiu.Deși era într-o stare avansată de degradare, am apelat la serviciile unui restaurator și am reușit să readucem statuia la starea inițială. Sunt foarte mulțumit de rezultat”, transmite primarul Adrian David.

Anul 2023 a fost declarat, la Avrig, “Anul Gheorghe Lazăr” și, pe 17 septembrie, vom comemora 200 de ani de la moartea întemeietorului învățământului românesc. Ne dorim să evidențiem însemnătatea istorică a marelui cărturar, aducând monumentul în orașul său natal.

Statuia va fi amplasată “La Castani”, iar ceremonia de dezvelire și slujba de sfințire vor avea loc pe 17 septembrie, la ora 13:00.

La ora 12:00, un sobor de preoți va oficia o slujbă de pomenire la Biserica „Duminica Floriilor” din Avrig, la mormântul lui Gheorghe Lazăr, din curtea bisericii.

La 12:45, va avea loc un moment omagial şi se vor depune coroane şi flori la bustul cărturarului, din Piața Gheorghe Lazăr.

La ora 13:00, oficialități locale și centrale vor lua parte la ceremonia de dezvelire și sfințirea statuii lui Gheorghe Lazăr în noua locație, “La Castani” .

