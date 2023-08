Noul antrenor al ACS Mediaș, Mihai Ianc a vorbit cu Ora de Sibiu despre venirea sa surprinzătoare, cu câteva zile înainte de startul sezonului, despre obiectivele sale la Liga 3, dar și despre ce trebuie îmbunătățit pe malul Târnavei Mari, pentru ca echipa să promoveze.

Cu doar câteva zile înainte de startul Ligii 3, ACS Mediaș l-a demis pe antrenorul care a promovat, Dumitru Solomon și l-a adus pe Mihai Ianc. Acesta își propune să creeze o echipă bună, având la dispoziție jucători tineri, cu calitate. ”Eu am fost adus să încerc să fac o muncă profesionistă, mai avem unele lacune, dar ele nu sunt de necorectat, oamenii m-au asigurat de toată susținerea, am un contract cu niște clauze clare, obiective pe termen, iar conducerea este formată din oameni de fotbal și atunci toate acestea m-au atras să fac acest pas. Primul obiectiv este să construim o echipă competitivă, acesta este primul target. În acest moment, lotul este unul tânăr, dar de o bună calitate și toți acești copii trebuie aduși la nivel de fotbal profesionist. Seria 9 pare cea mai grea din Liga 3, cu echipe stabile, cu bugete mari, cu loturi cu jucători buni, cu experiență, care au jucat la un anumit nivel. Dar, până nu începem jocurile să vedem exact cu ce anume ne confruntăm, nu putem trage concluzii”.

Tehnicianul crede că este greu de adus jucători buni înainte de startul sezonului, deși ar mai fi nevoie de jucători cu experiență. ”Știu exact unde mă aflu, unde am venit, în proporție de 70% cunosc bine băieții, sunt copii de calitate, dar trebuie lucrați. Cred că în lot mai sunt două posturi deficitare, dar totul ține și de ce buget avem, și de ce jucători reușim să mai aducem. În acest moment este greu să mai aduci jucători peste nivelul lotului, nu vrem să aducem ceva sub ce avem. Ne-ar mai trebui 1-2 lideri în vestiar” crede Ianc.

”Mediaș e un oraș de fotbal”

În ciuda momentului dificil, Mihai Ianc își dorește să debuteze cu dreptul sâmbătă, în meciul de pe Stadionul Gaz Metan, cu Unirea Alba Iulia. ”Când vii antrenor la o echipă, îți dorești să câștigi, eu peste tot mi-am dorit să câștig, cu siguranță și la Mediaș încerc să câștig fiecare meci. Momentul este unul foarte dificil, una e să vii cu 2-3 săptămânii sau după 2-3 jocuri oficiale și să vezi potențialul echipei, să îți faci o imagine. Am fost și eu surprins de ofertă, a venit dintr-o dată și a fost avantajoasă. Asta e viața antrenorului, nu am motive să mă plâng, stiu exact ce am în vestiar, o să vedem în următoarele 2 săptămâni cum acționează acești copii în condiții de meci dificil, cu agresivitate și presiune. Mediaș e un oraș de fotbal, din acest motiv am mers, merită mai mult decât o echipă la Liga 3, în momentul actual merită la nivel de Liga 2, ar avea loc fără probleme”.

”Am fost în situații mult mai grele”

Mihai Ianc crede că este timp suficient pentru ca echipa să crească valoric, să intre în play-off și apoi să atingă forma maximă, care să o ducă la barajele de promovare. Bugetele mari și jucătorii de valoare nu asigură obligatoriu și promovarea. ”Totul trebuie făcut pas cu pas, toată lumea vrea pe repede înainte, dar nu e chiar așa simplu. Ați văzut acum două sezoane Corvinul, Reșița, cu bugete mari și jucători foarte buni, nu au promovat, Bistrița în sezonul trecut, la fel. Sunt multe exemple și locuri unde se investește ca la Liga 2, dar lucrurile trebuie făcute corect, pe teren. Trebuie construită o echipă și un club de la fundație, dacă sari niste etape, s-ar putea apoi să te tragă mult în jos ce nu ai făcut la timpul său. Campionatul este lung, timp este suficient, dar am fost în situații mult mai grele și am reușit să ajung unde mi-am propus. Este o problemă de încredere, răbdare, să facem pașii corecți până în decembrie, apoi facem o primă evaluare la tot ce înseamnă activitatea clubului și apoi vedem ce mai e de făcut” a mai spus Mihai Ianc.

Tehnicianul a fost principal la Viitorul Șelimbăr, FC Avrig, CS Hunedoara, AFC Odorheiu Secuiesc și Minerul Ocna Dej. Formația din Avrig a reușit să promoveze din Liga 4 în Liga 3 cu el antrenor. Odorheiu Secuiesc a fost și ea la un pas de a promova în Liga 2, în urmă cu un an, dar a pierdut la penaltyuri, în fața Slatinei. Ultima dată, Ianc a pregătit Minerul Ocna Dej, dar pentru mai puțin de două luni.

