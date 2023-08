Doi tineri au fost prinși de polițiștii sibieni în timp ce conduceau sub influența drogurilor. Cei doi șoferi s-au ales cu dosar penal.

Un bărbat de 29 de ani a fost prins conducând sub influența drogurilor, miercuri, în orașul Cisnădie.

„La data de 23 august a.c., în jurul orei 14,00, în orașul Cisnădie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au oprit pentru verificări un autoturism condus pe strada Patrioților de către un localnic în vârstă de 29 de ani. Testarea șoferului cu aparatul Drugtest a indicat un rezultat pozitiv la

amfetamină, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii prezenței substanței psihoactive în organism.

La nivelul Poliției Orașului Cisnădie, s-a întocmit un dosar de cercetare penală

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive”, potrivit IPJ Sibiu.

Un alt tânăr a fost depistat pe Bulevardul Victoriei. Șoferul consumase canabis, dar și alcool. „La data de 24 august a.c., în jurul orei 01,30, în municipiul Sibiu, polițiștii Biroului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe Bulevardul Victoriei de către un sibian în vârstă de 25 de ani. Conducătorul auto a fost testat atât cu aparatul etilometru, cât și cu cel Drugtest, rezultatele fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat și pozitiv la THC-5, canabis.

În consecință, sibianul a fost însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat

probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge și a prezenței substanței psihoactive în organism.

În cauză, la nivelul Biroului Rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare

penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere sub influența substanțelor psihoactive”, transmit polițiștii sibieni.

