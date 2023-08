Antrenorul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Niculescu este bucuros după startul excelent de sezon al formației sale, cu patru victorii în Liga 2 și una în cupă.

Șelimbărul este liderul surpriză din Liga 2, acolo unde are patru victorii din tot atâtea meciuri, fără a primi gol. Tehnicianul ”călăreților roșii” crede că, în startul sezonului, importante sunt punctele acumulate și mai puțin situația din clasament, care poate fi înșelătoare după doar patru etape.

”A fost un meci dificil la Chiajna, cu o primă repriză echilibrată, apoi am început repriza a doua mai bine, am reușit să marcăm golul care s-a dovedit a fi decisiv. Pe final de joc, echipa gazdă ne-a dominat cu mingi lungi, dar am reușit să ne apărăm bine, să fim agresivi și să terminăm cu bine acest meci. Nu mă interesează clasamentul în acest moment, mă interesează punctele pe început de sezon, până se așază clasamentul mai este de jucat. Ne bucurăm că suntem sus, dar trebuie să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ, la fel de conectați la antrenamente și la meciuri și vom face rezultate foarte frumoase împreună” a anunțat Niculescu la Metropola TV.

Fostul atacant subliniază că la clubul din Șelimbăr are toate condițiile și sprijinul necesar pentru a face performanță. ”Este bine să lucrezi cu jucători cu moral ridicat, s-a format un grup frumos, cu jucători care își doresc să se afirme și să facă performanță. Am ales bine în vară împreună cu conducerea, am adus jucătorii pe care ni i-am dorit, plus nucleul rămas din sezonul trecut, s-a format acea echipa de care aveam nevoie pentru a ne bucura împreună cu suporterii. Sunt oameni foarte serioși la Șelimbăr, ne ajută cu tot ce avem nevoie și se oferă toate condițiile pentru performanță, iar asta se vede în atmosfera de la echipă și în rezultatele de pe teren.”

”La Voluntari am avut cele mai mari performanțe ca antrenor”

CSC 1599 Șelimbăr va juca marți, 29 august, de la ora 17.30, la Cisnădie, cu echipa de Liga 1 FC Voluntari, în turul 4 al Cupei României. Ilfovenii au propus ca meciul să se joace la Voluntari, însă conducerea clubului din Șelimbăr a refuzat, dorind să ofere suporterilor șansa să vadă o echipă de Liga 1. ”Urmează meciul de cupă, pe care îl vom trata foarte serios, ne dorim să mergem mai departe. Vom încerca, dar în primul rând trebuie să ne recuperăm până marți, băieții au făcut un efort foarte mare, pe o căldură infernală, cu atât mai mult merită felicitările tuturor. La Voluntari am avut cele mai importante rezultate din cariera de antrenor, am câștigat Cupa și Supercupa. Apoi, urmează jocul cu CSA Steaua, va fi o săptămâna foarte grea, dar sper să trecem cu bine peste ea. Apoi, urmează o pauză, în care vom lucra în special cu jucătorii care sunt în urmă cu pregătirea fizică și pe care trebuie să îi aducem la parametrii optimi pentru momentul în care revenim din acea pauză scurtă de campionat” a mai declarat Claudiu Niculescu.

