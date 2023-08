”Având în vedere numeroasele întrebări, solicitări, clarificări și mesaje din partea suporterilor și din partea mass-media referitoare la disputarea meciurilor oficiale ale echipei CSC 1599 Șelimbăr pe Stadionul Municipal din Sibiu, vă aducem la cunoștință următoarele:

La întrebarea “Ați solicitat Primăriei Sibiu să jucați pe Stadionul Municipal ?”

– La data de 03.07.2023 am transmis Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu solicitarea de închiriere a Stadionului Municipal Sibiu, în vederea disputării a unui număr de 6 meciuri oficiale. Am avut în vedere weekend-urile în care FC Hermannstadt nu avea programat vreun meci pe teren propriu, conform programării LPF, și conform adresei înaintate, am ținut cont și de faptul că FC Hermannstadt are prioritate pe Stadionul Municipal.

Cerere de inchiriere a Stadionului Municipal Sibiu

La întrebarea – “De ce jucați doar două meciuri pe Municipal ?”

– Prin adresa nr. 1986/19.07.2023 a Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu am fost informați că am primit “aviz negativ“ pentru disputarea meciurilor din 5 și 19 August, 16 și 30 Septembrie și “aviz favorabil“ pentru disputarea meciurilor din datele de 2 septembrie și 7 octombrie 2023.

– Ca urmare a tragerii la sorți a programului Ligii a 2-a, am fost programați în data de 2 septembrie împotriva echipei CSA Steaua București , iar în data de 7 octombrie împotriva FC Unirea Slobozia, motiv pentru care am anunțat Federația Română de Fotbal prin adresa nr. 669/01.08.2023, că urmează să disputăm doar două meciuri pe Stadionul Municipal Sibiu.

Raspuns la cererea de închiriere a stadionului

La întrebarea “De ce nu mai jucați cu Steaua la Sibiu ?”

– La data de 21.08.2023 am primit adresa nr. 2237/21.08.2023 din partea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu prin care am fost anunțați că “v-a fost retras avizul favorabil acordat anterior pentru desfășurarea meciului oficial din 2 septembrie“, împotriva echipei CSA Steaua București. Motivul retragerii a fost că pe Stadionul Municipal urmează să se desfășoare meciuri oficiale în Cupa României ale echipei FCH și meciul reprogramat dintre FCH și FCSB.

– Am solicitat prin adresa nr. 756/21.08.2023 clarificări pentru retragerea avizului favorabil, motivat fiind faptul că la data primirii avizului negativ, tragerea la sorți a Cupei României nu a avut loc și nici reprogramarea meciului FC Hermannstadt și FCSB nu era stabilită precum și alte lămuriri in acest sens.

– Am primit răspuns prin adresa nr. 2266/23.08.2023 prin care am fost anunțați că “Terenul este destinat pentru găzduirea a unui singur meci la două săptămâni și a unui antrenament pe săptămână“.

Adresă de retragere a avizului

Adresa nr. 2266

Toată opinia publică, chiar și calendarul comunicat, indică faptul că pentru AFC Hermannstadt nu se ține cont de această prevedere. Mai mult, în luna septembrie, AFC Hermannstadt va disputa 3 meciuri (cu FCSB, cu FC Voluntari și cu Rapid București).

Nici în precedenta situație, când CSC 1599 Șelimbăr a disputat meciul cu Dinamo București nu s-a ținut cont de această prevedere. Mai mult, susținerile că AFC Hermannstadt va juca acasă meciul din Cupa României, înainte de tragerea la sorți nu subzistă, întrucât AFC Hermannstadt va juca în Cupă la Slobozia, conform tragerii la sorți. Astfel că, în data solicitării noastre nu se va desfășura nici un eveniment pe Stadionul Municipal Sibiu, iar meciul dintre CSC 1599 Șelimbăr și CSA Steaua București putea avea loc, cu respectarea HCL Sibiu nr. 467/24.11.2022.

Concluzia ??? O puteți trage și dumneavoastră … dar pentru noi este una singură: NU SUNTEM DORIȚI LA SIBIU !!!

Motiv pentru care dorim să informăm opinia publică că CSC 1599 Șelimbăr va renunța să mai solicite închirierea Stadionului Municipal Sibiu.

NOI SUNTEM ȘELIMBĂR !!!”