FC Hermannstadt are prima șansă în duelul de luni, de la ora 18.30, de pe noua arenă din Sibiu, cu U Cluj, meci contând pentru etapa 7 din Superligă.

Înaintea jocului direct de luni, sibienii sunt pe 9, cu 7 puncte și un meci mai puțin disputat, în vreme ce „alb-negrii” sunt pe 12, cu 6 puncte. Un succes luni ar putea urca echipa sibiană pe locurile de play-off.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

Clujenii au fost un coșmar pentru sibieni în sezonul trecut, când au câștigat toate cele patru dueluri directe. În sezonul regulat, ”U” s-a impus în ambele dueluri cu același scor, 1-0, iar în ultima etapă de play-out a câștigat cu 2-1. În Cupa României, clujenii au învins la Sibiu cu 2-1. Acum, însă, FC Hermannstadt este mai puternică și poate depăși complexul clujean din sezonul trecut.

”A fost o luptă în doi ultimii doi ani, acum doi ani a fost anul nostru, anul trecut a fost anul lor. Îmi doresc ca sezonul acesta să fie anul nostru. Venim pe teren propriu după o pauză, a fost acea întrerupere pentru că nu s-a jucat meciul cu FCSB, abia așteptam să revenim în fața suporterilor. Am reușit un rezultat pozitiv și ne dorim să câștigăm cu U Cluj, pentru a da valoare punctului de la Sfântu Gheorghe” a anunțat antrenorul principal Marius Măldărășanu.

”Concentrare mai mare la finalizare”

U Cluj tocmai a mutat pe banca tehnică, acolo unde s-a despărțit de Anton Petrea, pentru a îl readuce pe Ioan Ovidiu Sabău, cel care sezonul trecut a dus echipa în finala Cupei României. Măldărășanu cere echipei sale să finalizeze mai bine situațiile favorabile.

”Sabău are un avantaj, sezonul trecut a venit și nu știa lotul, acum îl cunoaște aproape în totalitate. Și-au îmbunătățit lotul din punct de vedere valoric, au venit jucători foarte buni, Vătăjelu, Mitrea, Popa, Popadiuc, toți ca antrenori toți ne dorim să fie un lot și numeric și valoric, același lucru s-a întâmplat și în ceea ce ne privește. Șocul la echipa lor probabil va exista, Neluțu are modul lui de abordare, dar ne interesează de noi. Avem nevoie de interpretarea perfectă a momentelor de joc, în continuare facem și greșeli din punct de vedere al deciziilor, concentrarea trebuie să fie în toate momentele de joc, implicit la fazele fixe. Cred că ne trebuie o concentrare mai mare la finalizare, ajungem acolo și ratăm foarte mult, însemnând puncte pierdute” a mai spus Marius Măldărășanu.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

”L-am simțit bine pe Bucuroiu”

Bucuroiu a debutat la echipa din Sibiu în jocul de la Sfântu Gheorghe, unde a lăsat o impresie pozitivă. ”Bucuroiu și-a câștigat locul în acele două amicale, de aia spun, totul este deschis, e clar că e vorba și de inspirația noastră ca staff, a mea ca antrenor. L-am simțit foarte bine, a făcut un joc bun pentru debut, îi trebuie o încredere mai mare. Are un fizic foarte bun și îi trebuie un pic de agresivitate și când are mingea, ca mișcare, dar și defensiv. Toți au șansa lor cât sunt eu aici, vom vedea, fiecare antrenor are opțiunile și chiar preferințele lui. Toți trebuie să tragă, toți vor juca, unii mai mult, unii mai puțin, important este să fie toți pregătiți 100%” a afirmat tehnicianul Sibiului.

”Fanii să ne susțină și în momentele grele”

Marius Măldărășanu le cere fanilor să vină la Stadionul Municipal și să susțină echipa, mai ales în momentele dificile. ”Este vară, probabil mulți sunt plecați în concedii. Ne dorim ca fanii să fie alături de noi, indiferent de rezultat, normal ca nimeni nu vrea să îi dezamăgească. Vrem să dăm totul, băieții au fost până acum admirabili din punct de vedere al efortului. Sunt de acord cu toată lumea, puteam avea mai multe puncte. Suporterii să vină în număr mai mare și să ne susțină și în momentele grele, pentru că atunci se vede cu adevărat al 12-lea jucător” a încheiat Marius Măldărășanu.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Butean, Bejan, I. Stoica (Găman), Oroian – S. Mino, Alhassan (Murgia) – Balaure, Neguț, Bucuroiu (D. Iancu) – Paraschiv. Antrenor: Marius Măldărășanu

Ai aflat că