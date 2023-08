După remiza de luni, cu U Cluj de pe Municipal, scor 2-2 în etapa 7 din Superligă, antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a subliniat că egalarea din prelungiri a venit datorită faptului că jucătorii săi cred într-un rezultat pozitiv până la fluierul final.

Și la ședința tehnică dinaintea meciului cu U Cluj, Măldărășanu le-a amintit jucătorilor săi golurile reușite pe final de meci în sezonul trecut, cu care echipa sibiană a obținut victorii importante. La fel a fost și luni, pe Stadionul Municipal, când Alex Oroian a marcat golul egalizator în prelungiri, cu o execuție fabuloasă.

”Mă bucur pentru acest punct, mă bucur pentru Oroian că a avut încredere, la ședința tehnică le-am amintit că sezonul trecut am avut în multe meciuri șansă și datorită încrederii, au fost multe puncte câștigate pe final, în deplasare, când poate multe echipe trag de timp, au crezut, au dus acțiunile la capăt și au apărut victoriile pe momente după minutul 90. Asta s-a întâmplat acum, pentru că până la meciul acesta, noi nu am avut șansă, am ratat multe ocazii datorită deciziei greșite, dar de data aceasta, pentru că am marcat golul egalizator în prelungiri, normal că e un punct câștigat. Pe lângă oboseala acumulată, băieții erau dezamăgiți, știau că puteau mai mult” a spus tehnicianul Sibiului la flash-interviurile de la finalul meciului de pe Stadionul Municipal.

Măldărășanu spune că Sibiul a jucat bine în prima repriză, dar mai modest în partea secundă. ”A fost un meci greu, cu două reprize diferite din punct de vedere al jocului nostru. Prima repriză am controlat-o foarte bine și atipic, scorul s-a întors pe tabelă. La pauză le-am spus să aibă răbdare, să alergăm după egalare și apoi după victorie, dar am abuzat de mingi lungi, apoi U Cluj a dat ritmul jocului și asta a făcut ca să nu avem situații de gol” a explicat tehnicianul.

”Bejan nu trebuia să iasă nici dacă avea mâna în ghips”

Marius Măldărășanu i-a reproșat fundașului Bejan faptul că a ieșit de pe teren la faza primului gol al oaspeților, după ce a acuzat probleme medicale. La acel corner, Mitrea a marcat cu capul. ”Beji s-a lovit, este un jucător important pentru noi la momentele fixe, dar și dacă avea mâna în ghips, nu trebuia să iasă afară. Aici a contat, ne-am dereglat un pic din punct de vedere al marcajului și asta a făcut să marcheze ei acel gol și au intrat în joc pe final de repriză” a mai spus Măldărășanu.

