Atacantul Daniel Paraschiv a fost cel mai bun jucător al Sibiului în disputa de luni, scor 2-2 cu U Cluj, meci contând pentru etapa 7 din Superligă.

Atacantul lui FC Hermannstadt a deschis scorul în meciul cu U Cluj, în minutul 35, când a înscris cu un șut din diagonală, din 10 metri. În repriza secundă, Paraschiv a mai ratat o ocazie mare, dar a avut și un gol anulat, pentru un ofsaid la Balaure, care a influențat faza.

”Cred că este un punct câștigat, la cum s-a desfășurat repriza a doua. Se pare că am o normă de un gol anulat pe meci, pentru că și etapa trecută am avut un gol anulat tot pe motiv de ofsaid. Toți colegii mă întrebau pe mine dacă am fost în ofsaid, eram destul de sigur că nu am fost, dacă așa a considerat arbitrul, înseamnă că a fost decizia corectă. Mă bucur că am reușit să marchez, sper să îmi intru în mână și să îmi ajut cât mai mult echipa, pentru că avem nevoie de puncte” a spus Daniel Paraschiv, care este la fel de dezinvolt în fața camerelor tv, cum este și în fața porții. Discursurile extrem de bine articulate la interviuri ale atacantului lui FC Hermannstadt dovedesc multă inteligență și maturitate, la doar 24 de ani.

”E mai frumos să joci din 3 în 3 zile”

După patru goluri în FC Hermannstadt – U Cluj 2-2, atacantul Sibiului spune că echipa sa își dorește să practice un fotbal cât mai bun. ”Suntem două echipe bune, care joacă fotbal, chiar dacă poate nu avem calitatea altor echipe din alte țări sau alte campionate, dar ne propunem că să jucăm cât mai bine de la meci la meci. U Cluj este un adversar puternic, cu mulți jucători cu experiență, iar spectatorii s-au bucurat de un meci frumos. Urmează două meciuri normale pentru noi, de asta ne-am apucat de fotbal, ca să jucăm. E cu atât mai frumos să joci din trei în trei zile, doar faci recuperare și joci. Nu ar trebui să ne plângem, este o meserie extraordinar de frumoasă și iubim acest joc” a mai declarat Paraschiv.

Șansele ca Paraschiv să mai plece în această vară la un club în străinătate par mici, pentru că se apropie închiderea perioadei de transferuri, pe 1 septembrie. ”Este abia al doilea gol al meu în acest sezon, dacă va veni o ofertă corectă și pentru club și pentru mine, cu siguranță voi sta să analizez situația” a anunțat atacantul Sibiului.

