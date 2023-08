Un bărbat face greva foamei luni, 28 iulie, în fața Parchetului Sibiu. Acesta nu mai poate să lucreze după ce a rămas fără permis în luna aprilie, iar dosarul de la Tribunal nu s-a soluționat până în prezent, fapt ce a dus la lipsa singurului venit pe care bărbatul îl avea.

Petru Farkaș a intrat în greva foamei, începând de luni, când s-a hotărât să iasă în stradă pentru a cere dreptate. Bărbatul a fost oprit de polițiștii sibieni în urmă cu patru luni în timp ce conducea cu 60 km/h în oraș, moment în care a fost găsit cu permisul de conducere expirat, polițiștii întocmindu-i dosar penal.

Bărbatul are o firmă de transport prin care își câștigă existența și își întreține familia. După mai multe luni de așteptarea soluționării unui dosar la Parchet, bărbatul a ajuns la capătul puterilor. Acesta spune că nu mai are bani să plătească facturile și leasing-ul la mașină. Mai mult, acesta amintește că se apropie școala și nu reușește să îi cumpere fiicei lui lucrurile de care are nevoie pentru noul an școlar, fiind părinte singur.

„Protestez pentru un așa-zis dosar penal. Mi-au luat permisul pentru că a fost expirat și mi s-a dat o dovadă de circulație pe 15 zile. M-a oprit în data de 8 aprilie, pe colț cu strada Bieltz. Bineînțeles, eu nu m-am ferit pentru că am dreptul de circulație atâta timp cât nu am permisul suspendat sau anulat și le-am dat și dovada aceea care era sărită peste 15 zile. Pentru aceea mi-a făcut dosar penal. Mi-au zis că am condus fără permis cu toate că eu pe data de 8 aprilie nu îl aveam ridicat suspendat sau anulat. Este un abuz. Sunt cinci luni și eu mor de foame ori aici ori acasă pentru că eu cu permisul îmi câștigam pâinea. Am un leasing, am un microbuz de 3,5 tone, lucram cu el. Sunt singur, am o fiică în întreținere, am o mamă operată de rinichi de o lună jumătate, facturile vin și eu ce să fac? Stau aici până când îmi dă soluția la dosarul meu care este la procuratură de o lună ori mă ia salvarea inconștient. Sunt disperat. Nu vreau altceva decât să îmi dea dreptul la circulație înapoi”, spune Rareș Farkaș.

Rareș Farkaș s-a întors din Germania în urmă cu patru ani pentru a fi aproape de fiica lui, însă spune că de când a venit în Sibiu se confruntă cu tot felul de obstacole.

