Slujbă de sfințire și Liturghie arhierească la biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Gura Râului , supranumită și Catedrala Mărginimii Sibiului oficiată de doi arhierei.

Gurenii au întâmpinat cu mare bucurie îmbrăcați în costume populare tradiționale specifice zonei pe Înaltpreasfințitul părinte Laurențiu Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului și pe Preasfințitul părinte Siluan Episcopul Ortodox al Românilor din Italia.

Credincioşii din Gura Râului I, Protopopiatul Săliște , judeţul Sibiu au trăit clipe de bucurie duhovnicească duminică 27 august în a doisprezecea duminică după Rusalii, numită și duminica Tânărului bogat, când Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului și Preasfințitul părinte Siluan Episcopul Ortodox al Românilor din Italia au binecuvântat lucrările efectuate în ultimii ani la biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din localitate ridicată 1887 cu multă trudă de credincioşii din Gura Râului chiar prin vânzarea unei perechi de boi, ce la aceea vreme însemna mijlocul de locomoție existențial în satele de munte, se arată într-un comunicat emis de Mitropolia Ardealului.

În soborul slujitor, alături de preotul paroh Alexandru Cîmpan , s-au mai aflat, vicarul ardministrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, arhimandrit Ioachim Tomoiagă, protopopul de Săliște, preotul Petru Toader Damian, secretarul eparhial preotul dr. Cristian Vaida, diaconi și alți slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice oferite de Corul parohiei din Gura Râului. Alături de au fost oficialități centrale în persoana domnului Gheorghe-Florin Cârciu ministru secretar de stat al Românilor de Pretutindeni, oficialități județene prin Daniela Cîmpean președinta Consiliului Județean Sibiu, Adrian Bibu administratorul Județului Sibiu și oficialități locale prin domnul Gheorghe Călin Primarul comunei Gura Râului.

Biserica a fost înconjurată de soborul slujitor şi credincioşi, iar ierarhul a stropit locaşul cu apă sfinţită, a târnosit locaşul de cult cu Sfântul şi Marele Mir şi cu apă sfinţită, a sfinţit Altarul, aşezând moaşte în piciorul Sfintei Mese.

În cuvântul de învăţătură, Preasfințitul părinte Siluan Episcopul Ortodox al Românilor din Italia a vorbit credincioşilor din Gura Râului reiterând necesitatea epistemologică a tinerilor de a pune în prim plan Mântuirea și Viața Veșnică ca țel al vieții pe acest pământ.

„Iată că tânărul acesta are această căutare extraordinară și Domnul îi răspunde la întrebarea lui cu Poruncile Vechiului Testament, în afară de prima dar îi spune un lucru esențial, care esențial și pentru noi, dacă vrei să intri în viața veșnică, păzește Poruncile. […] Deci ca să ajungi să-ți împlinești rostul pentru care Dumnezeu te-a chemat în neființă, întru ființă trebuie să funcționeze după principiile pe care El le-a dat pentru ființarea omului. Legile lui Dumnezeu funcționează și poruncile Lui pentru ființarea noastră și pentru împlinirea noastră în viața aceasta, legile materiale, legile fizicii funcționează în viețuirea noastră materială. […] Păi legile lui Dumnezeu funcționează la fel, dacă Domnul spune un lucru, să nu faci ar fi bine să nu facă dacă nu vrei să vezi ce se întâmplă, dacă faci, îi spune lui Adam un singur lucru «Nu mânca din pomul acelea al cunoștinței binelui și răului, că dacă vei mânca de moarte, vei muri.» a reamintit Presfințitul părinte Siluan Episcopul Ortodox al Românilor din Italia.

La final Înaltpreasfințitul părinte Laurențiu Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului a explicat programul propus de Mântuitor Tânărului Bogat dar și exemplul pe care credincioșii îl pot prelua în viața personală din Evanghelia din această duminică.

„Când vrei să faci un bine, să te gândești cât de bine sau cum l-ar fi făcut Hristos în locul tău. Când ești ispitit sau ești atras să faci altceva, te întrebi ce ar face Hristos în locul tău. Ar face această nedreptate sau nu? Ar fi egoist Hristos sau nu? De aceea dacă rămânem la acest program ne vom aminti de fiecare dată când intrăm în biserică că suntem cei care împlinim voia lui Dumnezeu. «Are cu noi Cristos un plan cu fiecare în parte. Venim în biserică și am primit Sfintele Taine până am ajuns în față de unde am luat Împărtășania, mereu ne Împărtășim cu Hristos cel mort și Înviat pentru ca să trăim viața în Hristos» așa spune Sfântul Apostol Pavel. Adică să devenim purtători de Hristos. Ce frumos ce viață minunată, ce lucruri care ne fac, să uităm toate toate grijile, toate necazurile, toate supărările, chiar și suferințele și greutățile bătrânețelor, le uităm pentru că nu suntem singuri, suntem cu Hristos. Am venit astăzi să dăm Slavă lui Dumnezeu pentru că am reușit împreună cu Preasfințitul să continuăm lucrarea aceasta, care s-a început la 1886, la 1887 s-a Sfințit biserica. […] Să rețineți un lucru, nu spre mândrie, ci spre mulțumirea pe care trebuie să o aduceți mereu lui Dumnezeu că v-a învrednicit să fiți urmașii celor care ne-au lăsat atâtea bogății spirituale și să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem toți aici prezenți ca să continuăm lucrarea pe care au început-o ei. S-o continuăm și să o dăm și urmașilor noștri. Tinerii noștri să asculte tinerii noștri Evanghelia de astăzi era o cântare. […] Să știți că Dumnezeu Hristos n-are nevoie numai de bătrâni, Hristos are nevoie de tineri de suflete în care să crească și să sporească pentru ca dragostea să copleșească orice neputință și neîmplinire.” a accentuat Înaltpreasfințitul părinte Mitropolit Laurențiu.

La finalul Sfintei Liturghii Înaltpreasfințitul părinte Laurențiu Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului a acordat preotului Alexandru Cîmpan brâul roșu pentru clerici și rangul de iconom. Ministrul secretar de stat, domnul Gheorghe-Florin Cârciu a primit ce amai înaltă distincție oferită de Mitropolia Ardealui și anume Crucea Șaguniană pentru mireni , doamna Daniela Câmpean președinta Consiliului Județean Sibiu și domnul Gheorghe Călin primarul comunei Gura Râului au primit acte de cinstire în semn de prețuire pentru sprijinul acordat precum și consiliul parohial și restul binefăcătorilor.

Preasfințitul Siluan Episcopul Ortodox al Românilor din Italia în semn de recunoștință și apreciere ca fiu al satului, fiind născut în casa parohială din Gura Râului, a primit la inițiativa primarului Gheorghe Călin și prin aprobarea Consiliului Local distincția de Cetățean de Onoarea al comunei Gura Râului.

