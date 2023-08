Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Alexandru Oroian (22 ani) a fost desemnat de specialiștii Ligii Profesioniste în echipa ideală a etapei a șaptea a Superligii.

În prelungirile partidei de luni, FC Hermannstadt – U Cluj 2-2, Alexandru Oroian a marcat un gol fabulos, cu un șut de la 25 de metri, direct la vinclu, care a adus un punct echipei lui Marius Măldărășanu.

Reușita jucătorului de la Sibiu este fără îndoială, cea mai frumoasă din primele șapte etape scurse din Liga 1 și l-a propulsat direct în echipa ideală a etapei.

”Alexandru Oroian (FC Hermannstadt) – A marcat un gol de generic, reuşita lui salvând un punct pentru sibieni” se arată pe siteul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Până în acest sezon, Oroian a jucat ca extremmă stângă, însă a fost trecut apărător după plecarea lui Opruț în Belgia. La flash-interviul de la finalul meciului, jucătorul a povestit cum a avut momentul de inspirație, care a adus fericire pe Stadionul Municipal. ”Nu am stat multe pe gânduri, fiind și ultimele minute, am zis ori la bal, ori la spital și se pare că mi-a reușit. Am simțit o fericire maximă la gol” a declarat Oroian.

Jucătorul originar din Mediaș a fost lansat de FC Interstar și mai jucat la UTA, iar din februarie 2021 este la Sibiu.

Cu 8 puncte din șase meciuri, FC Hermannstadt este pe locul 9 în Superliga.

Ai aflat că