Golul senzațional din prelungirile meciului cu U Cluj reușit de jucătorul lui FC Hermannstadt, Alexandru Oroian (22 ani) a făcut deliciul presei.

Fundașul stânga a Oroian a înscris un gol de senzație în prelungirile meciului Hermannstadt – U Cluj (2-2), cu un șut din prima de la 25 de metri. Fotbalist de profil ofensiv, Oroian a fost reprofilat fundaș stânga în acest sezon, după plecarea lui Opruț în Belgia, iar noua postură îl prinde de minune.

Părinții lui Alex sunt din Mediaș, dar fotbalistul a văzut lumina zilei lângă Varșovia, în Polonia, unde tatăl său lucra atunci.

Într-un interviu publicat de GSP, Alex a rememorat perioada din urmă cu nouă ani de la Academia celebrului cub Arsenal Londra. Renumitul Steve Morrow, fost șef al Academiei, a fost atunci impresionat de român, dar Arsenal l-a trimis pe tânăr la Dunajska Streda, unde a făcut junioratul.

”Plângeam în fiecare seară”

Impactul despărțirii de familie a fost unul mare pentru tânărul care avea atunci 13 ani. ”N-o să uit toată viața, când am plecat la Arsenal, în prima lună, plângeam în fiecare seară! Mi-era dor de mama, de ai mei, dar partea bună este că atunci când ieșeam pe teren, uitam de toate. Fotbalul era și alinare, eu fiind departe de familie. Acolo am învățat fotbal. Bine, acolo e doar fotbal. Nu jocuri video sau altele. Perioada petrecută la Arsenal, și ceea ce a urmat după, m-a ajutat să mă dezvolt, chiar dacă eram foarte copil. Ca și mod de a gândi fotbalul. Am învățat să fac lucrurile cu măsură, fără excese. Erau jucători din toată lumea, la acele trialuri. Am învățat să mă comport în orice mediu, cu orice om, indiferent de unde este, să mă pliez pe orice mediu”.

Apoi, a debutat la UTA în liga secundă, dar și în Liga 1. În urmă cu doi ani și jumătate a ajuns la Sibiu și a contribuit și la promovarea lui FC Hermannstadt, iar sezonul trecut a jucat în Liga 1 ca mijlocaș stânga din postura de Under.

”Am deja o mică familie”

Jucătorul are planuri și în dragoste. ”Pot spune că am deja o mică familie, am o relație cu iubita mea, Andra, de doi ani, avem și un cățel, vreau să cresc cu ei, să fim împreună. E în plan în viitorul îndepărtat și pasul decisiv” a anunțat jucătorul lui FC Hermannstadt.

Întregul material publicat de Gazeta Sporturilor poate fi citit aici: https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/interviu-alexandru-oroian-hermannstadt-709478.html.

