Strada Arhivelor și Piața Schiller au fost transformate în pietonale la începutul lunii august. Cu toate acestea, mai mulți localnici au semnalat faptul că mulți șoferi fie turiști sau sibieni, nu s-au adaptat la noile schimbări. Totodată, locatarii de pe strada Arhivelor se confruntă cu mai multe probleme determinate de această schimbare.

Asociația locatarilor de pe strada Arhivelor, nr. 2, întâmpină zilnic inconveniențe cauzate de modificarea făcută de către Primăria Sibiu. Începând de la faptul că în cazuri de urgență nu pot folosi mașini care nu sunt înscrise pe strada Arhivelor fără să fie trași la răspundere de Poliția Locală, până la problemele turiștilor care se cazează la apartamentele închiriate în regim hotelier și nu pot parca în curtea unde au cazare.

„Din păcate primăria nu a ținut cont de problemele legale în legătură cu adresa pe care mașinile locatarilor sunt înregistrate. Au fost cazuri în care noi locatarii am fost amenințați cu amendă din partea poliției locale din cauza faptului că intrăm cu mașini care nu sunt înscrise pe strada Arhivelor 2 în curtea noastră interioară, mașini care aparțin familiei sau apropiaților. Nu numai, avem obligația de a avea și buletinul tot cu adresă de pe strada Arhivelor și nu doar autovehiculele. Aceste reguli/legi ne obligă să schimbăm actele mașinilor și în unele cazuri chiar și rezidența de pe buletin”, transmit reprezentanții Asociației locatarilor de pe strada Arhivelor, nr 2.

Turiștii, dezavantajați și ei de noile reguli

Aceștia ridică și problema apartamentelor în regim hotelier, ai căror proprietari nu locuiesc acolo și au nevoie să intre în curte cu mașina. „În curtea de pe Arhivelor, nr. 2 sunt apartamente în regim hotelier și proprietarii, care evident nu locuiesc acolo, sunt obligați sa înscrie mașinile și să schimbe adresa de pe buletin ca să poată intra în curte și să folosească locurile de parcare/partea de teren pe care se plătește impozit fiind proprietari”, spun reprezentanții Asociației de locatari.

Reprezentanții asociației amintesc și că în cazul unei urgențe și trebuie să folosească o mașină care nu este înregistrată pe o adresă de pe strada Arhivelor, aceștia riscă să fie amendați. „În cazul în care sunt probleme cu autovehiculele și este nevoie urgentă de a folosi un autovehicul care nu este înregistrat pe strada noastră, de exemplu mașina părinților/mașina închiriată, suntem amendați. Nu numai, in cazul in care dorim sa plătim un abonament de parcare pentru riverani, din nou, o putem face doar pentru autovehiculele care sunt înscrise pe strada noastră. Suntem obligați să plătim un abonament care este pentru persoanele non rezidente, și să pierdem timp căutând un loc de parcare care este greu de găsit fiind centru orașului. Ne-a fost spus și că este posibilă o închidere a străzii cu barieră”, spun riveranii.

„Aceste reguli sunt absurde”

Locatarii vin cu soluții pentru rezolvarea neînțelegerilor apărute odată cu transformarea străzii Arhivelor în pietonală. Mai exact, cer să li se facă riveranilor intrare pe bază de cartelă, indiferent de mașina folosită.

„Aceste reguli sunt absurde si soluția cea mai simplă ar fi intrarea cu cartela a riveranilor indiferent de mașina folosită. Strada fiind pietonala, ceea ce ni se pare normal este faptul ca nu o sa fie mașini parcate pe strada. Fiind locatari avem nevoie doar sa trecem pe strada pentru a intra în curte și pentru a face asta suntem obligați la diverse cheltuieli și schimbări de acte. Avem dreptul să folosim parcarea din curte, proprietate privată, indiferent de mașina folosită. În urma audiențelor cu primăria, nu s-a căzut la un comun acord și nu există interes față de locatari. Speram ca aceasta schimbare să aducă un plus centrului vechi, dar nu să pună locatarii în situații dificile și să fim luați la rost de către Poliția Locală pe propria strada. Dorim să facem aceasta problemă publică în speranța de a găsi o soluție care să ne faciliteze intrarea în curte și folosirea proprietăților private pe care le deținem”, mai spun reprezentanții Asociației locatarilor.

