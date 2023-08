Consiliul local a aprobat proiectul de hotărâre care prevede PUZ-ul unei noi parcări supraterane din oraș. Mai exact, în Cartierul Vasile Aaron urmează să fie construită a doua parcare de acest fel din Sibiu.

Proiectul referitor la documentaţia de urbanism “PUZ – Amenajare parcare supraterană Cartier Vasile Aaron”, în Municipiul Sibiu, str. Semaforului nr. 17 a fost aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local de la sfârșitul lunii august. Cu toate acestea mai mulți consilieri locali au ținut să aducă idei despre proiectarea parcării. Consilierul local Diana Mureșan propune amenajarea unei grădini verticale pe fațada clădirii, ca în Occident.

„Intervenția mea are legătură, de fapt cu următorul pas al acestui proiect, și anume proiectarea parcării și am discutat deja cu câțiva angajați despre propunerea pe care vreau să o spun celor din Consiliul Local, și cu rugămintea către doamna Fodor și către doamna viceprimar să aibă în vedere această propunere. Am rugămintea să aveți în vedere să fie prevăzute niște sisteme care să permită amenajarea unei grădini verticale pe fațada clădirii. Un perete pe care să se cațere efectiv niște plante. Cred că este important a fi un prim proiect de acest gen în Sibiu. Este o metodă folosită frecvent în Occident. Cred că mulți dintre noi am călătorit și am văzut că există foarte multe fațade verzi în Occident este un trend. Având în vedere că în Vasile Aaron sunt foarte puține spații verzi, este un cartier cu foarte multe blocuri, cred că ar fi o soluție de a aduce un pic de verde și de crea un ambient plăcut pentru locuitori și, de asemenea, cum s-a făcut și la parcarea din Hipodrom, unde s-a creat un acoperiș înierbat”, spune consilierul local Diana Mureșan (USR).

Primarul Municipiului Sibiu a ținut să sublinieze faptul că proiectul se află încă în faza de PUZ. „Eu vreau doar să vă spun că îmi pare rău că echipa cu care ați discutat nu știe foarte ce am discutat împreună cu domnul arhitect Pătrașcu și cu echipa delicată tehnică, că tocmai acesta este planul, adică pereții verzi. Am văzut inclusiv în România, nu numai în străinătate, cu pereți verzi, cu acoperiș verde, deci rezonăm la acest proiect”, a spus Primarul Municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

Consilierul local, Adrian Bibu, a amintit de posibilitatea realizării unui teren de sport pe terasă. „Poate să analizăm inclusiv posibilitatea de a face pe acoperiș terenuri de sport pentru că se practică și poate analizăm posibilitatea, pe lângă zona verde, mai ales în zona respectivă, unde sunt multe blocuri”, spune Adrian Bibu.

