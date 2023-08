Ca în fiecare an, lineup-ul de telefoane Apple va fi, cel mai probabil, format din patru modele: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro și 15 Pro Max.

Modelele mai ieftine (15 și 15 Plus) sunt așteptate să primească niște upgrade-uri semnificative. În primul rând, chipset-ul folosit ar putea fi același A16 Bionic de pe iPhone 14 Pro, iar camera principală ar putea primi un bump până la 48MP, același senzor de pe modelele mai scumpe de anul trecut. Bineînțeles, indiferent de model vom avea USB-C pentru încărcare (FINALLY!), dar și Dynamic Island pe modelele mai ieftine, ceea ce înseamnă că putem spune adio definitiv bretonului, scrie ZonaIt.

Totuși, seria iPhone 15 Pro este așteptată să aibă cele mai multe îmbunătățiri. Așa se face că am putea vedea primul chipset de telefon construit pe un proces de fabricație de 3nm, primul de acest fel din lume. Pe lângă asta, comutatorul de mute ar putea fi înlocuit cu un Action Button asemănător celui de pe Apple Watch, care poate fi reprogramat în așa fel încât să execute mai multe sarcini în funcție de cum apeși pe el.

NEW: Apple Sept. 12 iPhone 15 is official. pic.twitter.com/8flP0I0xdW