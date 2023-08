Un stâlp de telefonie din comuna Râu Sadului este pe punctul de a cădea pe stradă, reprezentând un pericol public pentru șoferi, dar și pentru locuitorii din zonă. Mai multe sesizări au fost făcute la adresa primăriei comunei Râu Sadului, însă până în prezent nu au putu fi luate măsuri.

Maria Jianu, locuitor al comunei Râu Sadului, consideră stâlpul periculos pentru cei care circulă în zonă. La un unghi de 45 de grade, stâlpul pare că în curând va cădea pe stradă. Localnica a făcut sesizare la primărie de mai multe ori.

„În localitatea Rău Sadului un stâlp de telefonie fixă stă suspendat între alți doi, înclinat la 45 de grade deasupra șoselei și nimeni nu vine să îl repare. Am făcut trei sesizări până în prezent și nici un răspuns. Am anunțat primarul localității și mi-a răspuns că nu lucrează la Orange sau Telekom. Stâlpul este amplasat pe domeniul public în fața casei mele. Pe la Râu Sadului se transporta bușteni și o clipă de neatenție a șoferului poate fi fatală pentru orice persoană”, spune Maria Jianu, locuitor al comunei Râu Sadului.

Femeia a făcut sesizări atât la primărie însă nici până în ziua de astăzi nu s-au luat măsuri. Aceasta a prins o pungă albă de stâlp pentru „a-l semnaliza”. „Am pus eu o pungă sa fie vizibila șoferilor să evite pe cât posibil un accident”, spune localnica.

Primarul comunei spune că a făcut sesizare la Telekom, însă încă nici un angajat nu a venit să înlocuiască stâlpul sau să ia o altă măsură. „Știu despre ce este vorba, este un stâlp de la Telekom, nu e stâlpul nostru. Firma Telekom este foarte neserioasă. Am sunat de nenumărate ori la ei să vină să refacă rețeaua stâlpilor de lemn de Telekom. Am făcut sesizare telefonică și am trimis și pe Whatsapp poză cu stâlpul. În trei ani de zile, stâlpul a fost schimbat de trei ori. Noi am sesizat și nici măcar nu ai persoană de legătură. De câte ori sunăm la telefon ne pun să facem sesizare la call center, unde stai un sfert de oră la telefon. Oamenii nu înțeleg că noi nu putem interveni pe stâlpul acela pentru că nu este rețeaua noastră, este rețeaua Telekom. Mai avem alți stâlpi răsturnați, care nu încurcă circulația, dar nu vin să îi repare. De două luni trag de ei să vină să îi schimbe, dezastru pe rețeaua de infrastructură a acestei firme. Acum doi ani a căzut pe mașina mea un stâlp pe care l-am sesizat de trei ori”, spune primarul de la Râu Sadului, Daniel Minea.

