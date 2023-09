”Mâine începe campionatul! Este o zi importantă, pentru că plecăm la drum cu un nou FC Inter, cu o echipă totalmente nouă și tânără! Mereu am spus că fotbalul este unul din puținele domenii în care în fiecare an se poate lua totul de la început. Campionatul are un final, dar anul următorul totul începe de la 0, cu un deznodământ ce poate fi minunat. Începem așadar campionatul cu o echipă de care sunt mulțumit, am încredere că am ales bine” a anunțat pe pagina personală de socializare președintele clubului FC Inter Sibiu, Teodor Birț.