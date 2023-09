„Iubireeeaaaa meaaaa, drum lin in spre cer! vei rămâne in inima și amintirea noastră toată viața!!!”, „Dumnezeu sa te odihnească in paceee! Geanina mea, inima mea, nu te voi uita niciodată”, „Doamne Dumnezeule! De ceee ai luat-o de lângă noiiiiii Doamneee !!!! Era lumina ochilor noștri! Era Mătușa mea perfecta! Era iubirea noastră. Doamne ai luat-o de lângă noi prea repede. Prea tânără. Te iubesc îngerul meuu păzitor te-am iubit și o sa te iubesc toată viața mea niciodată nu am sa te uittttt”, „Surioara mea nu te voi uita niciodata”, „Dumnezeu sa te odihnească în pace suflet bun”, „Doamne nu pot sa cred”, „Drum lin către cer, sora mea frumoasă, Geanina Maria”,