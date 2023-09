Invitat la Ora de Sport, un nou produs online lansat de Ora de Sibiu, directorul clubului CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă a explicat de ce liderul din Liga 2 nu are drept de promovare la finalul acestui sezon. Situația s-ar putea schimba însă din sezonul 2024-2025 al Ligii 2, când CSC 1599 Șelimbăr își propune să se asocieze cu un sponsor să să devină club de drept privat.

Echipa lui Claudiu Niculescu este revelația startului de sezon în Liga 2, unde are patru victorii din tot atâtea meciuri, fiind prima în clasament.

Invitat la Ora de Sport, Cornel Stănilă a reamintit că Șelimbăr a plecat cu doi ani în urmă de la zero, cu scopul de a atrage copiii din comună să facă sport în cadru organizat.

”Șelimbăr este un club înființat acum doi ani și ceva, a plecat de la două grupe de copii, de la o infrastructură zero. A plecat de la o dorință de a face sport în comunitatea șelimbăreană, de a duce copiii către sport, de a îi scoate dintre blocuri. Obiectivul nostru principal este acesta, de a dezvolta sportul în Șelimbăr. Știți bine că în urmă cu câțiva ani, în Șelimbăr nu se practica niciun sport și atunci, având o discuție cu primarul comunei noastre, după analiza strategiei de dezvoltare a comunei am constatat ca 68% din populația Șelimbărului era sub 40 de ani. Asta însemna familii tinere, copii mulți și am încercat pe acești copii să îi aducem într-un cadru organizat, cu antrenori profesioniști. Am dezvoltat pas cu pas anumite lucruri pe infrastructură, suntem mult în spate, dar am reușit să atingem cifra de 600 de copii la club pe cele patru secții active, de fotbal, de dansuri sportive și populare, de șah și tenis” a spus Cornel Stănilă.

”De anul viitor, încercăm să schimbăm structura clubului”

Directorul CSC 1599 Șelimbăr a explicat că a preferat stabilitatea financiară, care este prioritară pentru dezvoltarea clubului. Paradoxal, Federația Română interzice echipelor de drept public să joace în Liga 1, deși Federația Europeană nu interzice participarea acestor cluburi în competițiile internaționale. Pe lângă Șelimbăr nu au drept de promovare CSM Reșița, CSM Alexandria, Corvinul Hunedoara, CSA Steaua, CS Tunari, CSM Slatina și CSC Dumbrăvița.

”Suntem un club de drept public, la momentul de față, legislația internă nu permite ca un club de drept public să aibă drept de promovare în prima ligă, care este considerată o ligă profesionistă. Atât FIFA cât și UEFA dau voie echipelor de drept public să participe în competițiile internaționale. Dacă mâine Șelimbăr câștigă Cupa României, are dreptul să joace în competițiile internaționale. Așa a fost făcută strategia acestui club pe 3 ani, în care se dezvolte, să existe acea siguranță financiară, fiindcă cunoaștem prevederile finanțării sportului în România, este foarte greu, ați văzut și la FC Hermannstadt, cât timp nu au fost susținuți de Consiliul Local Sibiu, le-a fost foarte greu. Am preferat o chestie foarte transparentă, în care aveam siguranța banilor pe care îi primim și am ales să fim club de drept public. După trei ani, adică începând de la anul o să încercăm să schimbăm această structură, printr-un parteneriat privat pe care să îl atragem până la anul alături de noi” a anunșat directorul clubului CSC 1599 Șelimbăr.

”Șelimbăr, o rampă de lansare pentru jucători”

Fostul fotbalist Cornel Stănilă, actualmente directorul clubului din Șelimbăr spune că jucătorii nu sunt demobilizați de faptul că echipa nu are drept de promovare în acest sezon. Stănilă le-a explicat tuturor jucătorilor acest aspect, scopul fiind rezultate bune, care să ducă jucătorii spre transferuri în Liga 1.

”Am avut această discuție cu toți jucătorii și cu Claudiu, le-am spus că Șelimbăr este o rampă de lansare, le oferă lor posibilitatea să aibă parte de liniștea necesară să facă fotbal de performanță. În primul rând și noi ca și club ne dorim să îi promovăm pe ei ca jucători, ca imagine, ca rezultate, dar și ei să ne ajute pe noi, fiecare câștigă. Nu ne oprește nimeni să terminăm pe locul 1 sau 2, de asta ne dorim să prindem play-off-ul, imaginea clubului și a jucătorilor ar crește. Dacă promovezi, de multe ori majoritatea jucătorilor care promovează nu mai sunt. Sibiul a avut un proiect sănătos și a plecat foarte bine, a fost o gândire foarte bună iar rezultate apar. Nimeni nu e pe viață la Șelimbăr dacă a semnat un contract pe 1, 2 sau 3 ani, eu vreau să îi promovez pe ei, aduc și venituri în club și jucătorii au înțeles lucrul acesta, știu că avem stabilitate financiară, care este greu de găsit în țară și au optat pentru acest proiect. Claudiu a avut două oferte, chiar îmi spunea că noi suntem trecători, clubul rămâne. Dar, să fim realiști, nu avem posibilități, nu avem infrastructura necesară, ce s-ar întâmpla dacă Șelimbăr ar promova?. Putem visa, dar trebuie să fim realiști” a mai spus Cornel Stănilă.

