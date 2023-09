Managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, coregrafa Silvia Macrea este atât organizatoarea Târgului Olarilor, cât şi una din sibiencele care vin în fiecare an, ca să îşi cumpere obiecte lucrate din lut. Încă din copilărie, Silvia iubeşte fluiericile de lut, lucrate manual de meşterii veniţi la Târgul Olarilor din Sibiu şi are acasă o colecţie de aceste chemători, cum mai sunt ele cunoscute.

Silvia Macrea: “Am foarte multe fluierici acasă. Să ştiţi că mă bucur ca un copil când vin în Târgul Olarilor”

Renumită în toată România şi în străinătate pentru talentul său de coregraf, sibianca Silvia Macrea este pasionată nu doar de dansurile tradiţionale, ci şi de … fluierici. Şefa de la Junii Sibiului vine de mică, an de an, în Târgul Olarilor şi pentru a încerca noi fluierici. Organizatoare a celei mai longevive acţiuni culturale a Sibiului, Silvia Macrea încurajează sibienii să achiziţioneze produse de la olarii şi ceramiştii veniţi în acest weekend în Piaţa Mare.

“De mic copil mă bucuram de acest târg, abia aşteptam primul weekend din septembrie, ca să vin să îmi cumpăr fluierice. (…) Pentru mine ca manager, prima ediţie pe care am organizat-o a însemnat o provocare frumoasă. Mă gândeam că în calitate de manager, o să îmi cumpăr fluierice. Am cunoscut meşteri olari, oameni minunaţi, meşteşugari dăruiţi, oameni alături de care am trăit poveşti frumoase, de foarte multe ori le vedeam mâinile arse din cauza lutului. M-am bucurat an de an de poveştile lor, de creaţiile dânşilor. Mă bucur că şi anul acesta, la cea de cea de-a 57-a ediţie sunt aici prezentă. Am foarte multe fluierici acasă. Să ştiţi că mă bucur ca un copil când vin în Târgul Olarilor, (…) este atât de frumos şi vă invit să faceţi o plimbare în Piaţa Mare pentru a vă bucura de această manifestare frumoasă”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Silvia Macrea.

Şi pentru că s-a declarat pasionată de chemătoarele pentru animale, aşa-numitele fluierici, am rugat-o pe Silvia să şi testeze una din fluiericile din Piaţa Mare.

“Aşa îmi aduc aminte de anii copilăriei. Eram atât de fericită când îmi cumpăra mama, fluierice din Târgul Olarilor!”, ne-a mărturisit Silvia Macrea.

Primul weekend din septembrie la Sibiu este cel al olarilor veniţi în Piaţa Mare de 57 de ani

“Primul weekend din septembrie este dedicat Târgului Olarilor. Este cea mai longevivă acţiune culturală organizată aici, la Sibiu. Ne bucurăm împreună de meşteri olari din diferite centre de olărit, ne bucurăm de ceramica modernă într-o atmosferă în care publicul interacţionează permanent cu aceşti meşteşugari. Este o ediţie pe care o organizăm an de an, alături de colegii noştri de la Muzeul ASTRA şi le mulţumesc pe această cale şi le mulţumim şi celor două instituţii care au susţinut financiar ediţia din acest an, Consiliului Judeţean Sibiu şi Primăriei Municipiului Sibiu”, a mai spus Silvia Macrea.

Piaţa Mare s-a dovedit neîncăpătoare sâmbătă, când mii de sibieni şi turişti au venit să îşi cumpere suveniruri de la Târgul Olarilor. Cei care încă nu au ajuns în Piaţa Mare, sunt aşteptaţi şi duminică până seara ca să îşi dea întâlnire cu peste o sută de meşteri olari şi ceramişti veniţi din toată România, dar şi din străinătate.

