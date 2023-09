Invitat la Ora de Sport, un nou produs online lansat de Ora de Sibiu, directorul clubului CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă a explicat de ce lucrările la noul stadion din localitate avansează cu viteza melcului. În varianta optimistă, echipa de Liga 2 și cei peste 350 de juniori din club se vor putea antrena acasă anul viitor.

Lucrările la Stadionul Șelimbăr au demarat în urmă cu trei ani, timp în care echipa a jucat la Avrig, Vâlcea, Sibiu sau Cisnădie. Cornel Stănilă, directorul clubului din Șelimbăr spune că CNI a atribuit lucrarea unei asocieri de trei firme, însă termenul de finalizare pentru proiect este depășit cu mult, deși Primăria comunei și-a respectat toate angajamentele. ”Termenul este depășit demult” Pentru jucători este cel mai frustrant faptul că trebuie să joace mereu în deplasare. ”De doi ani de zile jucăm doar în deplasare, e foarte greu, credeți mă că e foarte greu. E frustrant și pentru jucători, și pentru noi sunt eforturi foarte mari. Este foarte, foarte greu să-ți iei în fiecare săptămână geanta în spate, să te urci în autocar și să pleci. Este foarte greu și frustrant pentru jucători, în primul rând. Referitor la această problemă de infrastructură pe care o avem la Șelimbăr, toată lumea are impresia că acest stadion îl face Primăria comunei. Nu, acest stadion se face de către Compania Națională de Investiții, care a atribuit lucrarea unei asocieri de trei firme, care au obligația să termine această lucrare. Termenul este depășit cu mult. Primăria Șelimbăr a pus la dispoziție amplasamentul, am făcut foarte multe lucruri acolo prin aducerea la nivelul solicitat, prin canalizare, apă, utilități, a fost tras gazul. Deci Primăria Șelimbăr chiar a sprijinit și a ajutat la foarte multe lucruri. Din păcate, am dat peste niște constructori care nu au cashflow-ul necesar să desfășoară aceste lucrări” a declarat Stănilă la Ora de Sport. ”Con-A s-a oferit să preia proiectul, constructorul a refuzat”

Pentru a urgenta lucrările de la Șelimbăr, s-a luat în calcul inclusiv ca o altă firmă să preia proiectul, variantă refuzată de asocierea de firme care a câștigat licitația. ”Toate discuțiile pe care le am avut cu ei și cred că avem discuții săptămânale, cred că avem discuții și avem un schimb de e-mailuri lunar cu Compania Națională de Investiții, am pus presiune din toate punctele de vedere. Încercăm să sprijinim cu tot ce se poate. Constructorii sunt implicați în mai multe proiecte și, din păcate, nu știu cum i-am nimerit noi chiar pe acești domni, nu văd curând o finalizare. Promisiunile au fost din partea lor că termină până se începe campionatul, apoi până în septembrie, dar nu ne-au spus și anul. E frustrant, am încercat inclusiv să preluăm această lucrare de la ei, dar au refuzat. Chiar am avut o discuție cu cei de la Con-A în care s-au oferit să vină să preia proiectul, să îl ducă ei la bun sfârșit. Au refuzat acest lucru, adică ne aflăm într-un impas incredibil” spune Stănilă. Nu doar echipa lui Claudiu Niculescu suferă că trebuie să joace în alte locații, dar și cei 350 de copii și juniori din cadrul clubului. ”Ne deranjează foarte mult lucrul ăsta, nu mă refer doar la prima echipă, așa cum v-am spus sunt undeva la peste 350 de copii și gândiți-vă că avem vreo 5 baze închiriate. În momentul de față avem baza de la Bungard, avem Pietricica în Sibiu, am avut Voința anul trecut, avem chiar Cutiuța, avem la Bradu, avem la Rășinari. Este frustrant să ai aproape 400 de copii și să îi plimbi prin toate aceste locații”.

”Suntem niște spectatori care se roagă de constructor” Cum constructorul nu are fluxul de numerar necesar pentru această lucrare, construcția Stadionului din Șelimbăr avansează cu mare greutate. ”Lucrările avansează cu viteza melcului, eu acolo am birou și îi văd zilnic ce lucrează. Clădirea vestiarelor este ridicată, este la gri, terenul multifuncțional este la nivel de beton, urmează să vină cu tartan. S-au pus stâlpii de nocturnă, urmează să se amenajeze acum parcarea. Nu sunt lucruri mari de făcut, dar nu au cashflow-ul necesar ca să le facă lucrările măcar etapizat, ca să le poată fi decontat de la CNI, ca să avansam și noi. Aici nu putem nici noi să intervenim, că v-am spus, amplasamentul este predat. Rezilierea contractului ar însemna înghețarea lucrărilor și reluarea licitației, dar poate era bine să fie făcut acest lucru, dar nu depindea de noi, suntem doar niște spectatori care ne rugăm de ei să termine acel termen pesimist. Nu vreau să mai dau termene, am fost întrebat de foarte multe ori de termene și spuneam ce mi se spunea din partea lor. Hai să zic, la anul, mă rog, ne rugăm, poate se întâmplă vreo minune, sper să se termine” a mai afirmat Cornel Stănilă la Ora de Sport. Compania Națională de Investiții a demarat la Șelimbăr construcția unei baze sportive cu teren omologat de UEFA și Federația Română de Fotbal, cu 500 de locuri cu nocturnă și un teren de dimensiuni mici, care va fi folosit și pentru alte sporturi. În cadrul proiectului, intră și o clădire pentru vestiare, zonă administrativă, dar și o parcare. Toată investiția se ridică la peste 1.8 milioane de euro. ”Un blocaj pe care nu îl putem depăși” Oficialul echipei de Liga 2 speră ca CNI să preseze constructorul, pentru ca stadionul să fie finalizat cât mai repede. ”Sper să primim ajutor din partea CNI fiindcă compania este, până la urma urmei, cel care poate să preseze. V-am spus, discut telefonic cu Adrian Cefalan, cu directorul de la investiții, de la Compania Națională de Investiții. El este cel care se ocupă în mod direct de acest proiect. Am discutat la nivel politic cu doamna directoare de la CNI. Au fost tot felul de discuții purtate, care am avut un sprijin important și din partea politicului sibian, local și județean. Nu știu să vă spun mai multe. Este un blocaj pe care nu înțeleg de ce nu îl putem depăși” a explicat Cornel Stănilă.

