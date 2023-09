Lotul 4 al Autostrăzii Sibiu – Pitești este între Tigveni – Curtea de Argeș și are o lungime de circa 10 kilometri. Pe acest tronson se vor realiza 12 poduri, pasaje și viaducte, cel mai lung viaduct fiind de 630 de metri.

Lotul 4 de pe Autostrada Sibiu – Pitești se întinde între Tuigveni și Curtea de Argeș. Lucrarea a fost, deja, întârziată mai bine de doi ani de numeroase contestaţii. Lotul 4 are o lungime de 9,86 km şi vor fi realizate 12 poduri şi pasaje, dar şi un tunel de 1.350 de metri, potrivit Newsweek România.

Secretarul de stat, Ionel Sciroșteanu a anunațat că antreprenorul dispune de o mobilizare eficientă: se lucrează la ambele galerii ale tunelului montan: a fost executată structura ieșirii din tunel spre Pitești și se lucrează la structura intrării din tunel spre Sibiu, decalajul de execuție între cele 2 galerii fiind de 1 lună, însă se vor finaliza în același timp, având în vedere că una dintre galerii este mai scurtă față de cealaltă.

Cum arată lotul din Autostrada Sibiu – Pitești, făcut cu specialiști din Austria. Film complet

A început să sosească armătura care este folosită la stabilizarea interioară a tunelului. La execuția tunelului, lucrează 2 echipe concomitent, care au la dispoziție câte un set de utilaje pentru fiecare echipă, iar pentru a asigura continuitatea șantierului, antreprenorul a adus încă un set de utilaje, pentru a suplini, în caz de nevoie.

Echipele de tunel sunt formate din 60 specialisti aduși din Austria urmând a se dubla numărul lor. Aceștia lucrează în schimburi, atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții. La momentul vizitei în șantier, erau 300 muncitori și 100 utilaje, pe întregul amplasament al secțiunii. Tunelul are o lungime de 1,3 km și este format din 2 galerii principale separate, una pentru fiecare sens de mers.

Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș are o lungime de circa 10 km, iar pe această secțiune vor fi realizate 13 lucrări de artă, dintre care 12 poduri, pasaje și viaducte, cel mai lung viaduct fiind de 630 de metri. Cuprinde și construcția unui nod rutier la Țigveni, unde va face conexiunea cu secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Constructorul PORR (Austria) lucrează cu 300 de drumari și 100 de utilaje pe lotul Curtea de Argeș-Tigveni, lotul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, iar mobilizarea este ,,eficientă” a transmis secretarul de stat în ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Lotul 4 Curtea de Argeș-Tigveni are o lungime de aproape 10 kilometri din care tunelul Momaia are 1,4 kilometri, fiind primul tunel (forat) în execuție pe o autostradă în România. Echipa de tunel adusă din Austria are 60 de specialiști, iar în perioada următoare numărul acestora va fi dublat, se arată în economedia.ro.

