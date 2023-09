Invitat la Ora de Sport, un nou produs online lansat de Ora de Sibiu, directorul clubului CSC 1599 Șelimbăr, Cornel Stănilă a discutat despre faptul că echipa pregătită de Claudiu Niculescu a fost refuzată pe Stadionul Municipal din Sibiu. Astfel, Șelimbărul va continua să joace la Cisnădie, până la finalizarea propriei arene.

Cornel Stănilă a explicat la Ora de Sport că a discutat cu mult timp înainte cu reprezentanții Primăriei Sibiu și ai FC Hermannstadt varianta ca Șelimbăr să joace meciurile de pe teren propriu pe noua arenă. Cum răspunsul primit a fost că Șelimbăr poate juca pe nou arenă când Sibiul nu are meci acasă, oficialii clubului de Liga 2 au efectuat pașii legali, însă s-au lovit de un zid.

”Am primit multe întrebări, inclusiv din oraș, mediul politic, mediul de afaceri, foarte multă lume ne-a întrebat de nu jucăm la Sibiu. Și toată lumea avea impresia că este o taxă foarte mare sau că noi nu ne dorim acest lucru. Nu, dimpotrivă, noi am avut foarte multe discuții cu privire la Stadionul Municipal, începând din iarna acestui an. Am avut discuții cu administrația locală din Sibiu, cu cei care conduc echipa FC Hermannstadt, discuții pe toate planurile legate de posibilitatea ca Șelimbăr să joace pe noua arenă. Nu ne-am dus să intrăm cu bocancii acolo, am întrebat dacă putem să jucăm și noi și ni s-a răspuns pozitiv” spune Stănilă.

”Am primit un răspuns curios”

După ce au studiat programul echipei FC Hermannstadt în Liga 1, oficialii de la CSC 1599 Șelimbăr au solicitat să joace pe Municipal în weekendurile libere, în care echipa lui Claudiu Niculescu avea meci acasă, dar răspunsul primit a fost unul surprinzător. ”Am cerut să jucăm meciul cu Dinamo din sezonul trecut și în acest campionat am cerut primele 6 etape să le jucăm la Sibiu și am făcut cerere exact pe weekendurile în care stadionul era gol. Am așteptat tragerea la sorți a Ligii 1, s-a tras programul, am văzut când Sibiul are meci în deplasare și am cerut exact datele care erau libere, fiindcă discuția inițială pe care am avut-o era că dacă nu joacă FC Hermannstadt acasă, putem să jucăm noi, ni s-a spus să facem cerere și vom primi răspunsul. Este o procedură pe care am urmat-o, am făcut solicitarea, am primit un răspuns curios din punctul meu de vedere, în care ni s-a spus că am primit aviz pentru două date, dar nu ni s-a spus pentru ce au fost refuzate celelalte patru partide. Și am făcut o altă adresă ulterior către Serviciul de Administrare Baze Sportive și Agrement Sibiu, prin care am întrebat câte solicitări au fost făcute în august de către cei de la FC Hermannstadt, care au prioritate? Au fost trei solicitări pentru trei antrenamente. De ce nu ni s-a aprobat și nouă să jucăm un singur meci pe care l-am avut acasă în august? Nu știm! A venit acest răspuns, pe care sincer nu l-am înțeles și tocmai de aceea am și intrat un pic mai adânc în problemă” a afirmat Cornel Stănilă.

”Este deranjant să fii mințit și să fii tratat cu superioritate”

Directorul CSC 1599 Șelimbăr acuză că răspunsul oficial primit de la Serviciul de Administrare Baze Sportive și Agrement Sibiu este unul mincinos. Astfel, deși Stadionul Municipal este gol luni, Sibiul ratează organizarea derby-ului de Liga 2 CSC Șelimbăr – CSA Steaua, care i-ar fi adus importante beneficii, inclusiv o arenă plină.

”Ni s-a aprobat să jucăm în 2 septembrie cu Steaua București, un meci important pentru comunitatea din Șelimbăr, pentru comunitatea din Sibiu, pentru județ, fiindcă venea Steaua București, fostă câștigătoare a Cupei Campionilor. Un meci important pentru noi ca și club din foarte multe aspecte, în primul rând din punct de vedere al atragerii de parteneri și sponsori, din punct de vedere al imaginii, din punct de vedere al dezvoltării clubului, din punct de vedere economic inclusiv pentru Sibiu, fiindcă plătim taxa de spectacole pe biletele încasate. Tot ce înseamnă hoteluri, restaurante, beneficiau de un aport, la fel cum a fost și la meciul cu Dinamo, fiindcă Sibiul a avut acest exemplu. La meciul cu Dinamo au avut 8.300 de spectatori, am avut oameni veniți din tot Ardealul pentru Dinamo, nu pentru noi, recunosc, dar la fel era și la meciul cu Steaua. Din punct de vedere al siguranței, fiindcă jucăm la Cisnădie și Jandarmeria deja ne-a impus niște probleme legate de siguranța stadionului și a spectatorilor, am luat în calcul toate aceste lucruri. De asta am dorit să jucăm meciul cu Steaua la Sibiu.”

”De ce nu spuneți că Stadionul Municipal este al echipei FC Hermannstadt?”

Răspunsul primit de CSC 1599 Șelimbăr de la Serviciul de Administrare Baze Sportive și Agrement Sibiu, cum că FC Hermannstadt ar avea meciuri în cupă sau campionat este unul care nu stă în picioare.

”Am primit un răspuns deranjant. Este deranjant să fii mințit, să fii tratat cu superioritate. Nu poți să vii să spui că terenul este ocupat fiindcă joacă FC Hermannstadt în Cupa României, când Sibiul era cap de serie și nu juca acasă în Cupa României, dovadă că joacă la Slobozia. Nu poți să vii să spui că este reprogramat meciul dintre FC Hermannstadt și FCSB și știu foarte bine, m-am interesat la Liga și am făcut adresă și meciul nu este reprogramat. Nu poți să vii să spui că terenul poate fi folosit conform caietului tehnic doar de două ori pe lună, doar două meciuri și două antrenamente. Vă dau un singur exemplu, în 24 mai, pe Stadionul Municipal s-au jucat două meciuri, s-a jucat finala cupei de tineret, FCSB – Farul și seara s-a jucat finala Cupei României”.

Stănilă spune că anunțase inclusiv la Federație că echipa va juca la Sibiu, iar consecințele puteau fi drastice. ”Dacă era așa cum spune regulamentul, doar două meciuri pe lună și doar două antrenamente, întrebarea mea către cei care se ocupă de Stadionul Municipal este următoarea: de ce nu mi-ați spus de la bun început? Sunt două meciuri și le joacă FC Hermannstadt. Dar de ce ați mai făcut acel regulament, în care orice echipă de Liga 3, Liga 4, Liga 2 sau Liga 1 poate să vină să joace la Sibiu? De ce nu spuneți opiniei publice că Stadionul Municipal, care este un stadion public, este al echipei FC Hermannstadt? Spuneți acest lucru, nu e nicio rușine! Spuneți-ne în față! Puteați să ne spuneți acest lucru de la bun început: nu mai faceți cereri, nu vă mai chinuiți degeaba, nu vă mai mințiți partenerii că jucați pe Municipal, nu mai mințiți oamenii din Șelimbăr, nu mai mințiți oamenii din Sibiu. Noi am anunțat la Federație, puteam pierde cu 3-0 acuma, nu mai e echipa de la sate. Chiar dacă suntem o comună și mă mândresc că stau într-o comună frumoasă, dar nu poți să faci acest lucru, sunt implicații majore. Nu poți să vii să spui că îmi îmi dai cu flit, nu mai jucați pe o minciună. Asta este deranjant. Nu aveam nici o problemă dacă era vreun meci al echipei naționale, al echipei de tineret, al FC Hermannstadt. Gândiți-vă că Sibiul a jucat luni cu Cluj, urmează pauza internațională de două săptămâni și sunt trei săptămâni în care nu joacă nimeni, iar Șelimbăr care aducea Steaua București la Sibiu. Șelimbăr care este lider în Liga 2 și care cred că a oferit un spectacol frumos cu Dinamo” a afirmat fostul jucător.

”Șelimbăr a deranjat”

Conducătorul clubului din Liga 2 nu știe cine a luat decizia ca echipa sa să fie refuzată pe Stadionul Municipal și nici motivele reale. ”Cred că Șelimbăr a deranjat, nu știu pe cine, dar cred că am deranjat. Nu suntem noi la nivelul Sibiului, nu ne comparăm din niciun punct de vedere, dar sincer, credeam în respectul oamenilor, credeam în vecinătatea asta ardelenească. Mi se pare dus puțin la extrem, nu știu ce i-a determinat să facă lucrul ăsta, nu pot să mi le explic. Proprietar în acte sunt consilierii locali, am discutat cu doi consilieri locali, ei așteptau să vină la meci. Cred că au ridicat mai departe problema. Pentru mine și acest serviciu, este administratorul stadionului este un director, are atribuții. Discuțiile le am avut deja, am fost în audiență și la doamna primar, mi-a spus că nu este nicio problemă, dar răspunsul a venit de la Serviciul de Administrare Baze Sportive. Discuțiile au fost tot timpul, dar încă o dată, nu mă duc să mă pun în genunchi în fața nimănui” a declarat Stănilă la Ora de Sport.

Echipa de Liga 2 nu va mai solicita să joace pe noua arenă din Sibiu și va evolua doar la Cisnădie. ”Momentan am luat o decizie, dacă există această lipsă de respect pe care am primit-o din partea… Bună și întrebarea, cine ia decizia? Am întrebat dacă există vreo comisie tehnică care stabilește starea gazonului în cadrul acestui serviciu? M-am uitat pe organigramă, nu este. Există atribuții legate de stabilirea gradului de uzură al stadionului? Nu este. Am întrebat în adresa pe care am postat-o cine a luat această decizie, cine răspunde sau cine stabilește gradul de uzură al gazonului. Nu mi s-a răspuns. Din păcate, ne-am luat gândul de la Stadionul Municipal” a încheiat Cornel Stănilă.

