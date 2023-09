După împrumutul lui Bogdan Rotar, echipa de Liga 1 FC Hermannstadt mai sprijină formația de Liga 3 ACS Mediaș cu încă un jucător. Astfel, la Mediaș a ajuns primul stranier din lot, ghanezul de doar 19 ani, Emanuel Baba Ayine. Jucătorul s-a aflat în ultimele două luni în probe la FC Hermannstadt, a semnat contractul, fiind împrumutat la Mediaș. Clubul de Liga 1 îi va plăti și o parte însemnată din salariu.

”Le mulțumim din nou celor de la FC Hermannstadt care, după împrumutul lui Bogdan Rotar, ne mai sprijină cu încă un jucător, Emanuel Baba, fotbalist care evoluează în compartimentul median. De ce am efectuat acest transfer? E simplu, după primele două partide ne-am dat seama că suferim, nu neapărat valoric, cât din punct de vedere al experienței, iar pentru ca tinerii noștri să acumuleze experiență, au nevoie de exemple, au nevoie de jucători cu meciuri în picioare la un nivel mai înalt decât cel în care ne aflăm” a spus președintele Ionuț Buzean pe pagina oficială de socializare a clubului. Rămâne de văzut dacă, la doar 19 ani, ghanezul va aduce plusul de experiență dorit de conducerea clubului medieșean.