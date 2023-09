După 2-2 la Botoșani, antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu nu își explică gafele din defensivă.

Imediat după finalul jocului de la Botoșani, Marius Măldărășanu, antrenorul celor de la FC Hermannstadt a considerat că erorile din apărare făcute de Căbuz și Butean au făcut diferența.

”Suntem dezamăgiți pentru că, de când sunt aici nu îmi aduc aminte să fi marcat o echipă un gol așa cum a făcut-o Botoșani. Le-am făcut două cadouri. A fost un meci greu, pe un teren dificil, muncim mult să aducem mingea la finalizare, iar, în momentul în care greșim, suntem taxați. Asta a făcut diferența, dar trebuie să trecem peste, suntem bărbați. Consider că am pierdut două puncte, am încercat să controlăm, am avut o posesie bună, ei au așteptat contraatacul. Asta ne-a pus probleme, au apărut greșeli la mijlocul terenului. Băieții și-au dorit, nu am ce să reproșez din punct de vedere al efortului, dar trebuie să fim pragmatici, să ne adaptăm terenului, o pasă la portar e un risc mare pe un astfel de teren” a spus Măldă la DigiSport.

”Suntem supărați, ne doream să câștigăm”

Tehnicianul își dorea trei puncte la Botoșani, care ar fi urcat echipa pe loc de play-off. ”Suntem o echipă, i se poate întâmpla oricui să greșească. De data asta au fost Căbuz și Butean, altădată pot fi alți jucători. E important să rămânem uniți și să muncim bine în continuare. Trebuie să eliminăm greșelile, pentru că de fiecare dată când am greșit am fost taxați. Ocazii mari nu am avut, chiar dacă am avut superioritate numerică. După eliminarea lui Mino, s-a echilibrat. Suntem supărați, am venit cu gândul să câștigăm și să urcăm pe locul șase. Se întrerupe campionatul, trebuie să revenim, să ne pregătim”, a declarat Marius Măldărășanu la flash-interviul de la finalul jocului de la Botoșani.

FC Botoșani și FC Hermannstadt au remizat luni, scor 2-2, în meci din etapa a opta a Superligii. Echipa sibiană este pe locul 8 în Superliga, cu 9 puncte din 7 meciuri.

Ai aflat că