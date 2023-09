Daniel Crişcă este preotul de care vorbeşte tot satul Ighişu Vechi, unde acest tânăr în vârstă de 31 de ani a reuşit să trezească la viaţă o comunitate în care predomină vârstnicii. Atât de iubit este tânărul preot la Ighişu Vechi, încât de la mic la mare, toţi din sat se mobilizează când este o manifestare culturală.

Preotul din Ighişu Vechi: “Am întâlnit aici, în Ighişorul meu, oameni minunaţi”

Daniel Crişcă a reuşit împreună cu cei din sat să facă din ziua de sâmbătă, o sărbătoare cum rar s-a mai văzut la Ighişu Vechi în ultimii ani. Pentru prima dată în România a fost Noaptea Muzeelor, care pentru ighişeni şi cei veniţi în sat, a fost un prilej să se bucure împreună, prin joc şi cântec popular şi nu numai.

“Eu le-aş mulţumi faţă de dumneavoastră, acestor oameni minunaţi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în urmă cu trei ani de zile, când am păşit în satul Ighişu Vechi, am ştiut că aici voi învăţa foarte multe lucruri, că aici mă voi dedica lui Dumnezeu, să lucrăm la mântuirea sufletească. Am întâlnit în satul acesta, Ighişorul meu, cum îl numesc în inima mea, nişte oameni minunaţi, de la copilaşii de trei ani, de la pruncii pe care i-am botezat, până la cel mai în vârstă om din sat, am învăţat atâtea lucruri frumoase”, a spus preotul Crişcă de pe scena căminului cultural din localitate.

Daniel Crişcă spune că, deşi nu este născut în Ighiş, el se simte aici ca acasă, tocmai mulţumită oamenilor minunaţi din satul cu cerul senin, aşa cum este cunoscut acest loc.

“Fără aceşti oameni minunaţi nu puteam realiza nimic în satul acesta. Momente emoţionante, momente cu lacrimi, momente de bucurie am putut trăi împreună. M-am format ca preot alături de ei, nişte oameni minunaţi. Trebuie să-i mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns să păstoresc un sat extraordinar, cu o tradiţie îndelungată, de la moşii şi strămoşii noştri. Sunt oameni ai tradiţiei, oameni naturali, sunt oameni cu care eu pot să mă mândresc în sufletul meu”, a arătat preotul Daniel Crişcă.

Preotul care a făcut ca întreg satul să se unească ca o mare familie

“Întotdeauna nu spun că merg în parohie, spun că merg în satul nostru. Ighişu Vechi a devenit pentru mine un sat al meu, o familie mare. De aceea, îi mulţumesc lui Dumnezeu, le mulţumesc lor, vă mulţumesc tuturor, cei care sunteţi ighişeni, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toţi. În urmă cu un an de zile, când am reuşit să mai facem o ediţie a fiilor satului nostru, am promis că mă voi dedica ca satul acesta să ajungă unde a fost odată. Am realizat împreună atâtea lucruri frumoase, eu zic că m-am ţinut de cuvânt înaintea dumneavoastră, dar mai ales înaintea lui Dumnezeu”, a mărturisit preotul din Ighişu Vechi.

Daniel Crişcă a ajuns să fie iubit şi aplaudat de sătenii din Ighişu Vechi pentru că s-a implicat în păstrarea tradiţiilor, a promovat ce are mai bun acest loc din Ardeal. Totul a pornit de la dragostea pentru copiii din sat, pentru că aceşti copii au fost primii săteni care l-au cunoscut pe preot, când s-a jucat cu ei, i-a ascultat şi aşa a început să le insufle dragostea pentru frumos.

Daniel Crişcă a adus teatrul la sat

Printre cele mai de succes momente artistice prezentate în weekend, la Ighişu Vechi, a fost sceneta sătească “Autobusul lui Tănase”, scrisă in urmă cu 113 ani de către învățătorul Emanoil Suciu din Pelişor. Cu emoţie şi mereu atent ca nu cumva vreun copil să uite vreo replică, Daniel Crişcă a fost aproape de copiii din Ighişu Vechi, care s-au dovedit artişti excelenţi, care cu mult umor au arătat frumuseţea satului ardelenesc. Pentru asta a fost nevoie de dorinţa unui preot tânăr, ajutat de câţiva oameni învăţaţi din sat, familiile care au avut încredere că se poate şi câţiva copii care au transformat locul din faţa bisericii şi mai ales un microbuz vechi, în ceva memorabil. Aşezaţi pe căpiţe de fân, sătenii şi oaspeţii veniţi cu ocazia sărbătorii, toţi şi-au adus aminte de copilăria lor, de cum a fost şi este de fapt încă satul românesc: cu greutăţi, dar şi cu mult umor.

Daniel Crişcă are şi alte merite, cum ar fi faptul că Silvia Macrea, fiica satului Ighişu Vechi, soţia regretatului coregraf Ioan Macrea, a primit datorită acestui preot, titlul de cetăţean de onoare al comunei Bârghiş. Poate cel mai mare merit al acestui tânăr este că iubeşte cu adevărat satul românesc şi crede cu tărie că la Ighişu Vechi, nu doar cerul este senin, dar şi oamenii sunt buni şi modeşti şi asta nu trebuie să se piardă.

