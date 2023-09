Adrian Echert, președintele USR, filiala municipiului Sibiu, a declarat, în cadrul emisiunii „Ora de Politică”, că va sprijini în continuare proiectul viitorului spital județean, însă nu consideră că lucrările vor fi demarate prea curând.

Noul Spital Județean este una dintre cele mai dorite investiții ale sibienilor. Atunci când va fi gata, va putea trata, în același timp, aproape 900 de pacienți cu ajutorul tehnologiilor medicale de ultimă generație. Ar urma să fie compus din patru corpuri de clădire, fiecare cu câte cinci etaje, suprafața desfășurată fiind de peste 100.000 de metri pătrați. În luna iunie a acestui an, licitația pentru construcția și echiparea noului spital a fost câștigată de către o asociere de patru firme, condusă de CON-A Operations. Construcția efectivă ar dura undeva la trei ani, însă nu se știe când anume se va înfige în pâmântul de pe șantier prima lopată.

Adrian Echert, președintele USR, filiala municipiului Sibiu, și consilier județean, a declarat, la „Ora de Politică”, că a susținut și va susține proiectul, fiindcă indiferent de partidul politic, binele cetățenilor trebuie să fie pe primul plan.

„Sprijinim acest proiect (n.r.: al noului spital județean). Problema e că intrăm cred că în a treia campanie electorală în care doar vorbim despre spital, avem niște pancarte frumoase acolo, care au mai fost date jos de vânt, au mai fost ridicate, dar nu avem nimic efectiv. Ok, s-au făcut pași din punct de vedere al al hârtiilor. Indiferent de partid, de grupurile politice și ce culori suntem, tindem către binele local. Din nefericire, în coaliția asta PSD-PNL lucrul acesta nu s-a văzut. (…) Avem și președintele țării, tot din județul Sibiu. Și n-am reușit să impunem ca în condițiile de PNRR pe care le-a stabilit Guvernul, nu le-a stabilit Bruxelles, să fie trecute niște clauze care, de fapt, descalifică total finanțarea Spitalului Județean Sibiu. De aici a fost și remarca mea că PNL și PSD, care de fapt au frâiele, s-au faultat reciproc. Eu presupun că PSD nu a vrut să lase PNL să-și aroge. Și de fapt suferă toți sibienii. Sănătatea și serviciile de sănătate pe care noi le avem nu sunt satisfăcătoare din punctul meu de vedere. (…) Noi am susținut proiectul atât cât am fost în timpul guvernării, adică activ și prin Dan Barna si prin Cristi Ghinea, care a lucrat la partea de PNRR, s-au alocat sume consistente de bani în proiectul de atunci, de cum ar trebui să se aloce banii din PNRR, pentru că se primea de la Bruxelles o sumă fixă. Două miliarde de euro, dacă nu mă înșel, care trebuiau să fie împărțite pe anumite criterii între spitalele noi. Spitalul Județean Sibiu, într-adevăr, era ca acte destul de avansat și atunci era eligibil să se primească. În schimb, când s-a schimbat toată arhitectura guvernamentală, s-au schimbat și criteriile și Sibiul se pare că nu a mai primit niciun ban”, a spus Adrian Echert.

Când ar putea începe construcția spitalului

Daniela Cîmpean (PNL), președintele Consiliului Județean (CJ) Sibiu, venea, în luna iunie a acestui an, cu vești de maxim interes pentru sibieni. Aceasta a declarat atunci că CJ Sibiu va demara construcția noului spital județean în luna decembrie 2023.

Cu toate acestea, Adrian Echert (USR) nu vede o perspectivă clară în privința finanțărilor și nu consideră că lucrările vor începe prea curând. „Eu nu știu ce să mai cred. N-aș vrea să dau pronosticuri. Mă tem că expiră deja autorizația de construcție, dacă nu mă înșel. Înțeleg că s-au făcut demersuri pentru partea de licitație și e cu clauza suspensivă. Atâta timp cât nu va exista o soluție de bani, și în momentul de față nu există, adică nu există un traseu clar, există niște linii de finanțare europene la care speră. Dar nu văd o perspectivă clară. Eu cred că intrăm în a treia campanie fără să fie nicio lopată înfiptă în pământ”, a declarat Echert.

Echert: „Președintele nu a tras deloc pentru Sibiu”

Echert consideră că Sibiul nu are un nou spital județean din cauza coaliției PSD-PNL, dar și din vina politicienilor locali. „Există (n.r.: vină la nivel local). De ce există partide politice, de ce există modul ăsta de organizare în a conduce? Pentru că ești dintr-un partid politic la nivel local, dar ești și la nivel național. Adică dacă județul Sibiu, care a avut ministru foarte des, care are membri în conducerea națională a PNL, care are președintele țării, n-a fost în stare politic, pentru că a fost o decizie politică modul în care se atribuie finanțările din PNRR pentru spitale. Nu s-a reușit asta, la nivel politic, cu așa multă putere în spate? Înseamnă că ori nu sunt liderii locali chiar puternici și au influență, influență în sensul pozitiv. Și mă miră poziția președintelui, care nu a tras deloc pentru zona Sibiului și a lăsat practic PSD-ul să faulteze”, a încheiat Echert.

Ai aflat că