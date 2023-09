Ora de Sibiu lansează prima emisiune online dedicată dezbaterilor politice la nivelul județului. Invitatul care „sparge gheața” și vine la „Ora de Politică” este Adrian Echert, președintele USR, filiala municipiului Sibiu. Interviul poate fi urmărit pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar și pe YouTube, marți, de la ora 20:00!

„Ora de Politică” este prima emisiune online dedicată dezbaterilor politice din județul Sibiu.

„Este o emisiune la care vom invita lideri ai formațiunilor politice locale, oameni implicați în politica locală, regională și națională și, desigur, oameni care au un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă politică. Și asta pentru că anul viitor va fi un an agitat. Urmează un an plin de alegeri locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale. Va fi o premieră pentru România, fiind toate concentrate într-un singur an. Am decis să facem această emisiune și pentru că era nevoie de așa ceva în spectrul mass-media local, dar și pentru că vrem ca politicienii care vor veni la masa interviurilor să ofere niște răspunsuri, niște soluții”, a declarat Dragoș Popescu, redactorul șef al Ora de Sibiu.

Prima ediție îl prezintă pe Adrian Echert, președintele USR, filiala municipiului Sibiu.

Interviul realizat de redactor șef, Dragoș Popescu, va fi difuzat, marți, 5 septembrie, de la ora 20:00 pe www.oradesibiu.ro, pe pagina de Facebook – Ora de Sibiu, precum și pe Instagram, LinkedIn și pe canalul nostru de YouTube!

Ai aflat că