Un șofer a condus luni dimineața pe contrasens pe A1, mai multe mașini au fost nevoite să îl ocolească pentru a evita o tragedie. Șoferii și pasagerii care circulau regulamentar s-au speriat, încercând să evite un accident în ultima clipă.

Luni dimineață, în jurul orei 5, un șofer a fost surprins pe autostrada A1, la intrare din Lazaret, în timp ce conducea pe contrasens. Unii șoferi și pasageri s-au speriat atât de tare încât au fost nevoiți să oprească pe banda de urgență pentru a-și reveni după șoc.

„Eu filmam că șoferul cu duba din fața mea pentru că mergea cu viteza mare și m-am trezit cu mașina care venea pe contrasens. L-am evitat si după aceea am mai mers câțiva metri și am văzut că era oprită o mașină pe banda de urgență. Am oprit la ei pentru că am crezut că i-a lovit. Nu se întâmplase nimic, dar era o doamnă care se ținea de balustradă, era în stare de șoc. Am sunat la Poliție”, spune Alin Comșa.

