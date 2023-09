Adrian Echert, președintele USR, filiala municipiului Sibiu, a declarat, în cadrul emisiunii „Ora de Politică”, că l-a votat pe Klaus Iohannis, în primele două mandate, însă a rămas dezamăgit. Acesta consideră că președintele ar fi putut face mai multe lucruri pentru România și, implicit, pentru Sibiu.

Adrian Echert a dat cărțile pe față la „Ora de Politică” și a mărturisit că l-a votat pe Klaus Iohannis în funcția de președinte de două ori. El a precizat că din perspectiva de simplu cetățean, votant, a fost dezamăgit de șeful statului.

„Eu nu pot să-i mai găsesc scuze (n.r.: președintelui Klaus Iohannis) că am tot făcut asta. L-am votat în primul mandat, în al doilea mandat de nevoie, pentru că Dan Barna a fost împiedicat să ajungă în turul 2. Nu pot să-i mai găsesc scuze domnului Iohannis pentru inactivitatea sa ca președinte, nu neaparat pentru Sibiu. Ok, pot să înțeleg că ai probleme mai stringente la național, chestii de interes național, dar nici acolo nu se văd. Din percepția mea de cetățean, nu neapărat de politician, îl văd că iese la televizor la vreo săptămână după ce s-a întâmplat un lucru și e o reacție întârziată. Eu sunt foarte dezamăgit și aici o spun din perspectiva de votant al lui, pentru că am luxul ăsta să-mi permit să fac asta, pentru că l-am votat, dar m-a dezamăgit. Și atunci nu mai aveam neaparat așteptări să se întâmple ceva special la Sibiu, dacă nu s-a întâmplat nici la nivel național. Proiectul cu România Educată, care de fapt a fost un eșec, a fost anunțat din primul său mandat. Noi am zis atunci că se face cu răbdare, se face încet, așezat, săsește, cum se mai spune la noi, că a fost anunțat atunci că îl face la doi ani după ce a început primul mandat și nu s-a întâmplat deloc. Și a venit în al doilea mandat cu o chestiune care, de fapt, a bulversat tot sistemul și și-a pus în cap pe toată lumea, dar nerezolvând problemele sistemice de acolo”, a precizat Adrian Echert.

Cât despre lucrurile pe care le-a atras în Sibiu pe vremea când era primar, Echert spune că Iohannis a dus orașul de pe Cibin la un nivel recunoscut. „Asta nu putem să i-o luăm. La nivel local, a dus Sibiul la un nivel recunoscut. Au mai încetinit motoarele Sibiului, din nefericire, în ultimii ani, dar ceva la național s-a schimbat. Poate a trecut și timpul și el și-a alocat resursele personale în alte direcții, că l-am văzut în multe, adică energie are, că l-am văzut la schi, l-am văzut în alte locuri”, a adăugat Adrian Echert.

