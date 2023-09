Cunoscutul actor american, Arnold Schwarzenegger, a declarat recent că cea de-a treia operație pe cord deschis a fost un “dezastru” care l-a făcut “să se sperie foarte tare”. Schwarzenegger spune că medicii au făcut o greșeală și i-au străpuns peretele inimii în timpul a ceea ce trebuia să fie o operație neinvazivă.

Într-un videoclip postat pe YouTube pe 23 august, bărbatul în vârstă de 76 de ani a vorbit despre cea de-a treia operație pe cord deschis și despre cum și-a revenit după complicațiile intervenției – cu doar câteva luni înainte de a începe filmările la “Terminator: Dark Fate”, scrie Insider citat de Mediafax.

Fostul guvernator al Californiei și-a amintit cum medicii i-au spus că au fost nevoiți să îl deschidă pentru a-i salva viața din cauza unei hemoragii interne, atunci când au străpuns accidental peretele inimii în timpul procedurii.

“Eram foarte speriat”, a spus Schwarzenegger.

Dar, în ciuda șocului, Schwarzenegger a decis că singurul lucru pe care îl poate face este să se concentreze pe recuperarea sa, deoarece “nu poți da ceasul înapoi”.

“Eram în mijlocul unui dezastru”, a spus actorul din “Terminator”: “Și acum cum să ies din el? Trebuie să schimbi vitezele. Să te aduni, să schimbi vitezele și să spui: <Bine, ceea ce trebuie să fac acum este să ies din acest spital>”.

Schwarzenegger și-a documentat recuperarea în videoclipul de pe YouTube, cu clipuri în care se plimbă prin spital alături de familie și prieteni care au venit să-l încurajeze.

“Arătam ca un idiot, știi, mă plimbam pe holuri, dar ideea de bază era că mă puneam în mișcare pentru că medicii mi-au spus că trebuie să-mi exersez plămânii, pentru că, dacă fac pneumonie, pot muri”, a spus el.

O parte din motivația sa de a se însănătoși a venit din dorința de a reveni în formă la timp pentru a filma “Terminator: Dark Fate”.

“Așa că am vrut să mă apuc cu adevărat de exerciții fizice, să ies din casă cât mai repede posibil și apoi să mă apuc din nou de antrenamente”, a spus Schwarzenegger. “Pentru că trei luni mai târziu am început Terminator 6, trebuia să fiu în formă. A trebuit să mă mișc, să alerg, să ridic lucruri, să fac scene de luptă și tot felul de lucruri de acest gen.”

Din fericire, el și-a revenit în scurt timp.

Într-un interviu acordat în luna mai publicației The Hollywood Reporter, Schwarzenegger a dezvăluit că planul său “este să trăiască veșnic”.

“Încă mă antrenez în fiecare zi, mă plimb cu bicicleta în fiecare zi și fac filme – showbizul este o altă parte a vieții mele. Iubesc tot ceea ce fac. Nu există retragere”.

