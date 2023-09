După cinci victorii din tot atâtea meciuri de Liga 2, antrenorul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Niculescu cere de la jucătorii săi să rămână echilibrați și modești.

CSC 1599 Șelimbăr a câștigat marți, la Cisnădie, pe un teren îmbibat de apă, 3-2 cu CSA Steaua, în etapa a cincea a Ligii 2. ”Călăreții roșii” au învins în ultimele două etape două rivale în lupta pentru play-off, Chiajna și Steaua și și-au depus clar candidatura pentru o clasare în primele șase echipe, care este și obiectivul echipei.

”Mă bucur enorm pentru această realizare, au trecut cinci etape, avem punctaj maxim, e normal că suntem fericiți pentru asta, dar nu am realizat nimic. Este important, bineînțeles, că suntem acolo, în fruntea clasamentului. Repet, am făcut 15 puncte din 15 posibile, ăsta este meritul băieților, au luptat foarte mult pentru acest rezultat și merită cu prisosință toate felicitările mele. Cu atât este mai importantă această victorie cu cât a venit în fața Stelei, o echipă care, sezonul trecut, a terminat pe podium, a luat locul 2, iar în ultimii doi ani a terminat în play-off. Am câștigat la Chiajna, etapa trecută, iarăși o echipă care și-a anunțat ca obiectiv promovarea” a spus Claudiu Niculescu.

”Sper să continuăm așa”

Antrenorul Șelimbărului le-a mulțumit fanilor care au încurajat echipa la Cisnădie, care va rămâne locul de disputare a partidelor de pe teren propriu în acest an. ”Atmosferă foarte frumoasă, mi-aș dori ca la fiecare meci să avem așa de mulți oameni în tribune. Vreau să le mulțumesc din suflet pentru că și cei de la tribuna oficială, dar și cei de la tribuna a doua ne-au încurajat tot meciul și mă bucură foarte mult acest lucru. Se simte în atmosfera și în jocul echipei acest fapt, că venim și jucăm totuși acasă, chiar dacă nu suntem la Șelimbăr, totuși suntem la 5-6 kilometri de casă și asta se vede. Sper să continuăm așa, să nu ne culcăm pe-o ureche pentru că, repet, nu am realizat nimic, să aducem, de la meci la meci, câți mai mulți oameni la stadion.”

”Ne prinde bine o pauză”

Tehnicianul este mulțumit că urmează o scurtă pauză, după 7 jocuri disputate în decurs de o lună. ”Asta ne-am propus încă de la prima etapă, să fim echilibrați și modești, pentru că acesta este un lucru care este foarte important la fotbal. Sunt cinci victorii extrem de importante în economia clasamentului, dar și pentru noi, ca și moral, dar pe de alt parte ne prinde bine această pauză, să zic așa, pentru că s-a văzut că, pe final de meci, am căzut puțin din punct de vedere fizic. Pe de o parte, este normal, pentru că am jucat 7 meciuri în 30 de zile, și pe un teren greu cu Steaua, dar sunt bucuros, sunt bucuros și sper să o ținem pe aceiași linie”, a adăugat antrenorul Șelimbărului.

”Am ales bine până în acest moment”

Fostul atacant este mulțumit de transferurile efectuate în vară, în care ținta au fost jucătorii tineri și dornici de afirmare. ”Am căutat, împreună cu conducerea clubului, să aducem jucători care cu adevărat vor să se afirme, în special cei tineri. Zic eu că i-am ales bine până în acest moment și suntem mulțumiți cu asta. Ei sunt conștienți că este o muncă grea, că trebuie să se plieze pe ceea ce vreau eu de la jucători, de la echipă și în teren, și în afara terenului. Până în acest moment au făcut-o cu brio și vreau să le mulțumesc” a mai spus Niculescu.

CSC Șelimbăr este lider în clasamentul Ligii 2, cu 15 puncte acumulate în primele cinci etape, 15, la patru puncte distanță de Corvinul Hunedoara, Gloria Buzău și Unirea Slobozia. În etapa a 6-a, ”călăreții roșii” joacă în deplasare la CSM Slatina.

