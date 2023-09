Sibiul este un oraș atractiv, unde mulți oameni își doresc să locuiască, dar este și un oraș care are câteva lipsuri, consideră Adrian Echert. Sibiul a cunoscut o dezvoltare accelerată pe vremea când Klaus Iohannis ocupa scaunul de primar, însă acum motoarele nu mai funcționează la maxim. Președintele USR, filiala municipiului, consideră că principalele probleme sunt lipsa parcărilor, creșelor și transportului metropolitan, declarând că, la unele aspecte, alte orașe din Transilvania „ne iau fața”.

Adrian Echert, președintele USR Filiala Municipiului Sibiu, a declarat, în cadrul emisiunii „Ora de Politică”, că Sibiul este întrecut, la unele aspecte, de Cluj, Oradea și Brașov. „Sibiul a fost într-o creștere continuă și accelerată, începând dinainte de Capitală Culturală și de acolo încolo, sub mandatul lui Iohannis, dar a încetinit. Asta este simțirea noastră, cel puțin ca cetățeni, că a încetinit și faptul că pe unele aspecte Clujul, Oradea, Brașovul ne iau fața. Ne putem compara cu ele. Suntem într-o situație și n-avem locuri de parcare, să zicem, că asta e problema tuturor peste tot. Ok, transportul în comun funcționează bine în municipiul Sibiu, dar atâta timp cât ignori faptul că problema vine din jurul Sibiului, că toată lumea își duce copiii la școală în Sibiu sau lucrează în Sibiu, plătesc taxe pe partea asta de salarizare aici, doar să o ignorăm, pentru că nu e în limitele administrative, asta nu înseamnă că ai o viziune. Și faptul că nu s-a rezolvat și nu s-a tranșat până acum transportul metropolitan, pe care îl au toate localitățile pe care eu le-am menționat și până să existe o lege metropolitană și orice, se puteau găsi soluții, în condițiile în care PNL a fost, sub o formă sau alta, la butoane și la municipiu, pentru că au fost în coaliție și în mandatul precedent și acum, și toți primarii din jur sunt PNL, și sa nu existe un transport metropolitan. Am văzut că se mișcă ceva. Eu cred că e vorba doar de orgolii”, a precizat acesta.

Echert consideră că au fost finalizate investiții în oraș, avem un stadion nou, un parc făcut de la zero, însă sunt aspecte la care trebuie să se mai lucreze. Acesta spune că este nevoie de mai multe locuri de parcare, de transport metropolitan, dar și de creșe.

„Au existat dezvoltări în Sibiu. S-a făcut un stadion, avem un parc nou. Am fost de vreo două ori în parc, este ceva diferit, deosebit de frumos. E foarte bine că s-a făcut. Sibiul are nevoie de spațiu verde. Știu că era o analiză la un moment dat care lua în calcul și Pădurea Dumbrava ca spațiu verde. Nu toți sibienii ajung acolo să se folosească de ea. Dacă exista posibilitatea să se facă mai demult, să existe partea asta de floră mai dezvoltată, să existe copaci mai mari, să avem umbră.(…) Nu avem de ce să fim cârcotași. Este foarte bine că s-a făcut. Mai e nevoie de viitoare parcuri și dezvoltări în direcția asta, dacă s-ar putea, într-o zonă mai centrală, unde nu trebuie să mergi iarăși cu mașina ca să mergi până la parc, ar fi iarăși ideal.

Partea asta de transport, în primul rând, ne afectează zi de zi pe toți și va crește constant, pentru că Sibiul are un succes care atrage oameni să se mute aici, ceea ce e foarte bine. Asta înseamnă că suntem un oraș în care îți dorești să trăiești. Pe partea de sănătate, unde colegii mei au făcut niște pași pentru preluarea spitalului CFR (…) Repet, este cea mai stringentă problemă și la nivel municipal, și la nivel județean, din toate punctele de vedere. Sperăm să existe și o finalitate mai pozitivă. Faptul că s-au făcut pași în direcția asta e foarte bine. Relația cu cetățeanul și instituția primăriei sau a Consiliului Județean, a Consiliului Local, în speță a noastră, mi se pare că a degenerat și nu există de fapt legătura asta decât în campanie, lucru pe care noi am încercat să îl suplinim. Avem constant discuții cu cetățenii și prin cartiere, în alte circumstanțe. Acestea sunt (n.r.: problemele la care trebuie să se lucreze), zona asta de sănătate, zona de transport, zona de școli care sunt foarte aglomerate, zona de creșe neapărat, pentru că abia acum s-au mișcat ceva lucruri, dar de ani de zile nu se deschisese nicio creșă. Pare că ne apropiem de campanie și încep să prindă contur unele proiecte. (…) În direcțiile acestea pe care noi le simțim ca cetățeni, pentru că și noi avem copii pe care trebuie să-i ducem la școli, la grădinițe și așa mai departe. Noi vrem să beneficiem și noi de partea asta de sănătate la un moment dat”, a adăugat Adrian Echert.

