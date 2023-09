O tânără sibiancă a fost implicată sâmbătă într-un accident auto grav, în Indonezia. În timp ce se plimba pe un scuter, aflată în vacanță împreună cu soțul și prietenii ei, un camion a apărut brusc și a lovit-o din plin. Nora, medicul sibian a ajuns de urgență la spital, iar cel care conducea scuterul avea doar 19 ani și a murit în urma impactului mortal.

Nora Țichindeleanu, medic endocrinolog din Sibiu, a mers în vacanță împreună cu soțul și mai mulți prieteni, în Indonezia. Într-o fracțiune de secundă vacanța s-a transformat într-un adevărat coșmar. Scuterul pe care Nora se afla în timp ce se plimba pe insula Lombok a fost acroșat de un camion. Nora a suferit o leziune cerebrală și multiple fracturi osoase deschise. Sibianca luptă pentru viață în aceste clipe, însă pentru ca Nora să se reîntoarcă sănătoasă la fiul care o așteaptă acasă, la Sibiu, are nevoie de mai multe intervenții care sunt foarte costisitoare. Astfel, familia și prietenii s-au mobilizat și au realizat un cont de GoFundMe unde oricine vrea să dea o mână de ajutor poate dona. Articolul tradus despre accidentul suferit de Nora Țichindeleanu în Indonezia, cu informațiile oferite de poliția locală din Lombok, poate fi accesat AICI .

Help bring Nora Tichindeleanu back to life este contul unde oricine poate dona pentru ca Nora să își recapete sănătatea și bucuria de dinaintea accidentului.

Soțul Norei, despre starea de sănătate a tinerei

Soțul Norei a povestit despre evenimentul nefericit și revine cu informații noi despre starea de sănătate a tinerei. Mesajul acestuia este unul emoționant, dar totodată plin de speranță că Nora se va face bine.

„Bună tuturor. Scriu un mesaj detaliat pentru toti despre Nora. Toți sunteți alături de noi prin gândurile voastre bune și o să o las pe Nora să citească fiecare mesaj în parte atunci când se trezește. Acum doarme și am timp să fac asta. Am foarte puțin timp să răspund pentru că se întâmplă multe lucruri în fiecare ora aici. Nora are parte de condiții foarte bune de spitalizare și de personal. Patru medici au luat parte la prima operație si acum un consiliu din șapte medici se întâlnește să hotărască ce urmează. După accident Nora a fost operata de urgență din cauza sângelui din abdomen. A fost îndepărtată splina și are suturi pe ficat. Medicii m-au asigurat că nu există riscuri mari din aceasta operație. Trebuie doar timp să se vindece. Rana a încetat să supureze după 2 zile. Semnele vitale sunt stabile după operație și se pare ca e o fată foarte puternică. După ce a fost scoasă din comă indusa i s-a administrat un anestezic puternic pentru următoarele 2 zile. Momentan anestezicul i-a fost înlocuit cu substanțe pentru durere pentru a putea să redevină conștientă. Din cauza accidentului s-a lovit prin casca de protecție la cap și are cheaguri mici de sânge pe creier. Medicul neuro-chirurg de aici și prietenul nostru bun neurochirurg din Cluj după ce a văzut rezultatele și după ce am făcut video call cu Nora, cu ochii ei și mișcările ei sunt pozitivi că o să își revină.

Ei spun sa avem răbdare. Poate dura zile sau săptămâni să îi revină conștiința și să mă recunoască. Apoi în luni de zile să își revină complet dacă totul e ok. Acum m-au anunțat ca urmare a ședinței de azi. Pentru că se mișcă natural și are răspuns la stimuli, Nora poate fi operată pentru picior și mână din punct de vedere neurologic. Deși nu este conștientă dacă operația va fi rapida, creierul ei poate sa facă față. Au programat la al 3-lea brain scan azi sau mâine. Cel mai mare risc pentru ea acum e sa nu se infecteze cu ceva. Daca CT-ul e bun și ea este stabilă ca acum, fără infecții ei vor să o opereze pentru picior și mână sâmbătă. Decizia asta va fi luată de mine și familia noastră alături de medicii care ne ajuta din Cluj.

Ea e o fata puternică și a trecut peste multe clipe grele zilele astea. Mi-au spus că șansele ei sunt jumătate jumătate, acum din cauza multiplelor răni în primul rând și al posibilelor infecții cuplate cu operațiile. De asta are nevoie de gândurile și energia voastră îndreptată către ea. Sunteți sute de prieteni cărora vă pasă de ea. Este ea – cea mai happy și bună persoană pe care o cunosc și o iubesc și zilele astea am văzut câți ăi erau apropiați… ați văzut deja și suma extraordinara care s-a strâns pe acel link făcut de prietenii mei din SUA. Suma aceea probabil o sa îmi ajungă pentru toate cheltuielile și poate pentru un zbor privat spre România cu o echipă. medicală pentru a-i da cele mai mari șanse dacă totul e ok aici.

Vă mulțumim foarte mult pentru ce ați făcut pentru noi si donațiile voastre. Tot timpul e cineva lângă Nora să o ajute, să îi vorbească sau să o atingă. Știu sigur că are nevoie de prezența oamenilor iubiți lângă. Mătușa și prietenii noștri sunt constant aici, mai ales când dorm. Sper din toată inima să ne vedem toți acasă… să ne întâlnim iar și Nora să vă farmece prin bucuria și entuziasmul ei ca întotdeauna. O să fim aici atât cât trebuie ca să își revină. Vă iubim pe toți ți vă mulțumesc din inima pentru gândurile bune. (…) Nora și Sky sunt cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat și încerc să fiu puternic pentru ei. Simt că Nora e puternică pentru Sky, pentru mine, pentru mama, tatăl, fratele, bunica ei și restul familiei și restul prietenilor. Ea lupta acum și simt că o sa fie ok. Aveți grijă de voi”, este mesajul transmis de soțul tinerei sibience accidentate grav în Indonesia.

Comunitatea sibiană, în ajutorul Norei

Medici și persoane apropiate Norei s-au mobilizat în scurt timp pentru a o susține atât din punct de vedere financiar, cât și emoțional. Psihologul Mihai Copăceanu este unul dintre cei care au distribuit pe rețele de socializare evenimentul nefericit în care a fost implicată Nora. „Nora un endocrinolog tânăr, ambițios și amabil, soție și mamă – a dezbătut să plece în această vacanță internațională și să-și lase fiul de 4 ani acasă, în România. În timp ce se bucurau să vadă în Indonezia împreună cu soțul și prietenii ei pe un scuter, un camion a apărut de nicăieri și în câteva secunde corpul ei sănătos a fost spulberat. În prezent, Nora este inconștientă în UTI și a suferit o leziune cerebrală și multiple fracturi osoase deschise – cu toții ne rugăm să se trezească în curând și să poată suferi câteva operații ortopedice. De asemenea, costul transportului medical internațional este exorbitant și mult peste ceea ce își poate permite familia Norei. Cheltuielile includ aranjamente medicale de zbor, personal medical specializat, echipament și logistică.

”, scrie psihologul Copăceanu într-o postare pe facebook Știm că, în ciuda imensului bilanț emoțional și fizic, Nora a fost o luptătoare, hotărâtă să-și recapete sănătatea și să ducă din nou o viață împlinită. Ea merită toată dragostea, sprijinul și speranța pe care o putem oferi

