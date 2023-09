Portarul echipei CSC 1599 Șelimbăr, Alexandru Roșca (19 ani) a contribuit decisiv la succesul echipei sale, obținut marți, la Cisnădie, scor 3-2 cu CSA Steaua.

După patru etape de Liga 2 în care a păstrat poarta imaculată, Roșca a primit marți două goluri în partida din etapa a cincea, cu CSA Steaua, scor 3-2. Portarul Șelimbărului a făcut însă un meci foarte bun, iar în prelungirile jocului a salvat providențial în două situații extrem de dificile, care au menținut cele trei puncte pentru ”călăreții roșii”.

Alex Roșca este fericit pentru victoriile echipei sale, dar și pentru prima convocare din carieră la naționala de tineret. ”Nu am un secret, este unitatea de grup a echipei, mă bucur că am câștigat. Convocarea la naționala de tineret este un lucru mare pentru orice jucător, la fel este și pentru mine, mă bucur că am fost convocat” a spus portarul lui CSC 1599 Șelimbăr.

Dacă în a doua parte a sezonului trecut nu apărat mai deloc, fiind rezerva lui Mitrovic, sezonul acesta este al lui Roșca. ”Mi-am văzut de drum, am muncit și într-un final am ajuns să apăr meci de meci” a mai spus Alex, care este împrumutat la Șelimbăr de la UTA.

Claudiu Niculescu: ”Roșca este într-o formă foarte bună”

Tehnicianul Claudiu Niculescu a remarcat și el forma excelentă a lui Alex Roșca. ”Este un copil bun. Acum e într-o formă extraordinară, iată că a prins și lotul de tineret. Se pregătesc bine toți. El traversează o formă foarte bună încă din perioada de pregătire și a apărut și această convocare. Dar, toți sunt importanți. Toți jucătorii care fac parte din lotul nostru sunt importanți, la un moment dat le va veni rândul să joace”, a anunțat antrenorul Claudiu Niculescu.

Roșca a mai evoluat la echipele de Liga 3 Crișul Chișineu și Progresul Pecica.

Ai aflat că