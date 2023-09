O fetiță în vârstă de 8 ani a fost transportată de urgență la spital după ce a fost mușcată de un lup la Grădina Zoologică din Sibiu. Evenimentul a avut loc în după-amiaza zilei de vineri și se pare că totul s-a întâmplat din cauza neatenției părinților. Din fericire, fata este în afara oricărui pericol.

Fetița de 8 ani, mușcată de palmă de un lup la Zoo în Sibiu, a fost transportată la Spitalul de Pediatrie, acolo unde a fost consultată și vaccinată antitetanic.

Micuța se afla la Zoo împreună cu părinții ei. La un moment dat, s-a apropiat de cușca lupilor albi, fiind fascinată de frumusețea lor. A întins mâna printre gratii, iar animalul a atacat-o. Incidentul ar fi putut fi evitat, dacă părinții ar fi supravegheat-o pe fetiță.

„Din cauză că nu se respectă indicatoarele de la Grădina Zoologică. Ne pare rău de eveniment, dar totodată asta se întâmplă când părinţii nu supraveghează mai de aproape copiii. Ei sunt curioşi şi din curiozitate se apropie de animale. Sunt animale sălbatice, iar ca orice animal sălbatic acesta e rolul său, să atace”, a declarat, pentru observatornews.ro, Liviu Todescu, medic veterinar Zoo Sibiu.

Potrivit acestuia, cușca lupilor are dublă protecție. „Nu are cum să atace, dacă nu şi-ar băga copilul degetul, lupul nu are cum să-l agaţe de mână. Totodată, este distanţa destul de mare. De trei-patru metri până la cuşca lupului”, a spus veterinarul.

