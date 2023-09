Aproximativ o mie de copii vor începe noul an școlar în Șelimbăr. ”Am depus toate eforturile pentru ca toți acești copii să-și desfășoare programul doar de dimineață”, spune edilul comunei.

Toți școlarii din Șelimbăr vor avea cursuri doar de dimineață, anunță primarul comunei Marius Grecu, în mesajul de început de an școlar.



”Dragi copii, dragi părinți, suntem la începutul noului an școlar. În structura școlară a acestui an avem un număr impresionant, dar încurajator, aproximativ o mie de copii. Și în acest an copilașii vor primi rechizite în urma consultării cu părinții am depus toate eforturile pentru ca toți acești copii să-și desfășoare programul doar de dimineață. Doresc tuturor copiilor un an plin de realizări, cu sănătate și bucurie. Doamne-ajută!”, a transmis primarul Marius Grecu.

