Polițiștii sibieni au acționat și în acest weekend pe drumurile din județ. Aceștia au depistat mai mulți șoferi băuți la volan.

Primul șofer băut a fost depistat în 10 septembrie, în jurul orei 00:05, pe strada Lungă din localitatea Slimnic, fiind vorba despre un localnic în vârstă de 46 de ani. „Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

Un alt conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice a fost depistat de către polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene pe DN 7, în localitatea Tălmaciu, în seara zilei de 9 septembrie, în jurul orei 23:00. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Avrig, a fost testat de către polițiștii rutieri cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În baza celor constatate, polițiștii rutieri au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu, polițiștii Biroului Rutier Sibiu au oprit pentru control în trafic, la data de 10 septembrie, în jurul orei 04:00, un autoturism. La volanul mașinii se afla un tânăr din Cisnădie, în vârstă de 23 de ani. Acesta a fost testat de către polițiștii rutieri cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În baza celor constatate, polițiștii rutieri au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

