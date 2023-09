După ce a reușit etapa trecută prima victorie din Liga 3, 1-0 pe Stadionul Gaz Metan cu Avântul Reghin, ACS Mediaș speră să repete isprava sâmbătă, când întâlnește pe ACS Tg. Mureș 1898, echipă care nu are încă niciun punct.

Președintele clubului ACS Mediaș, Ionuț Buzean speră ca sâmbătă, în disputa contra ACS Tg. Mureș să vină și a doua victorie. Conform siteului oficial al Federației Române, jocul de sâmbătă, din etapa a patra este programat pe Stadionul Gaz Metan 2, fostul 8 Mai.

”A venit prima victorie, după cursul jocului o victorie normală. Încercăm să omogenizăm echipa din mers, au venit mulți jucători noi, de asemenea noul antrenor a avut puțin timp la dispoziție pentru a-și expune tactica și ideile de joc. Formăm o echipă foarte tânară, cu o medie de vârstă de 20 de ani si suporterii trebuie să fie răbdători. Meciul cu Mureșul este unul extrem de dificil, ei au în componența lotului jucători cu nume, care au evoluat la eșaloanele superioare, care pot oricând să decidă un meci. Abordăm cu încredere partida și sperăm la un rezultat favorabil nouă. Probleme de lot nu avem” a spus conducătorul clubului medieșean.

”Suntem echipa de Liga 3 cu cea mai mare asistență”

Fostul jucător al Gazului este mulțumit de numărul mare de fani care a încurajat echipa la primele două jocuri de pe teren propriu. ”La primul meci am avut o asistență de 1500-2000 de spectatori, iar la al doilea meci disputat pe teren propriu aproximativ 1000 de suporteri. Cred că suntem echipa de Liga 3 cu cea mai mare asistență. Echipa Gaz Metan nu avea o asemenea asistență la meciurile de Liga 1. Cred că spectatorii și în special media ar trebui să înțeleagă că acest proiect a fost creat pentru copiii din acest oraș, care au rămas după desființarea vechiului club. Avem 400 de copii cărora le oferim zilnic condiții de antrenament foarte bune. Suntem printre singurele cluburi din țară private, care nu percep niciun fel de taxă, la nicio categorie de vârstă. Clubul nostru are un an de la înființare, în acest an am reușit să promovăm în Liga 3 și să ieșim campioni județeni cu încă trei grupe de juniori. De asemenea cu categoria de vârstă U19 am iesit vicecampioni pe faza regională. Anul acesta am debutat la nivel de Liga 3 mai mulți copii născuți 2004, 2005 dar în special 2006, categorie de vârstă unde avem 3 jucători foarte promițători” a explicat Buzean.

”Cel mai mic buget din serie”

După ce a disputat primele două jocuri din Liga 3 pe Stadionul Gaz Metan, echipa antrenată de Mihai Ianc revine de sâmbătă pe terenul Gaz Metan 2, acolo unde a evoluat și în primăvară, când juca în Liga 4. Cum se cunoaște, tariful de închiriere al Stadionului Gaz Metan este unul mare, de circa 7000 euro. Primăria Mediaș a intensificat discuțiile cu Transgaz pentru preluarea Stadionului Gaz Metan.

”Referitor la buget, este probabil cel mai mic din seria în care activăm. Ne-am creat niște cheltuieli pe baza unor promisiuni pe care le-am avut și care sperăm să fie respectate. Avem un oraș care era și este cunoscut în țară, în mare masură prin fotbal, cred că este principala activitate socială din ultimii ani. Sper ca acest femomen să fie susținut și cu siguranță vor apărea și rezultatele. Pe Stadionul Municipal îmi doresc să jucam toate meciurile, însă tariful perceput de compania care îl administrează este unul pe care noi nu ni-l permitem. Suntem în discuții avansate pentru preluarea stadionului și zilele acestea vom ști cu exactitate un răspuns în acest sens” a mai spus Ionuț Buzean.

După trei etape din Seria 9 a Ligii a III-a, ACS Mediaș este pe locul 6 în clasament, cu patru puncte. Ungheni și Cugir sunt lidere, cu punctaj maxim.

