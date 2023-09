Senatorul neafiliat Claudiu Mureşan a anunţat, marţi, în plen, că se alătură grupului politic al PSD pentru că are “garanţia” că îşi poate continua proiectele.

”În vara mi-am anunțat plecarea din USR, am explicat atunci motivele. Astăzi mi-am anunțat în plenul Senatului direcția politică pe care am hotărât să merg. Mă voi alătură Partidului Social Democrat! Am intrat în politică plin de idealuri, dar am înțeles rapid că acestea trebuie să devină proiecte concrete pentru oameni. Să nu rămână la stadiul de vorbe frumoase. Lumea s-a cam săturat de vorbe frumoase, oamenii vor fapte și proiecte care să le schimbe viața în bine. Decizia mea de astăzi este una bine cântărită. Este șansă să continui și să duc la capăt proiectele pentru care oamenii m-au trimis aici.” a declarat senatorul Claudiu Mureșan pentru Ora de Sibiu.

Claudiu Mureşan şi-a anunţat pe 23 iunie demisia din USR.

