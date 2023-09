Cea de-a șaptea dezbatere publică privind Varianta Ocolitoare Sibiu Sud (VOSS) desfășurată la Sibiu s-a lăsat cu „nervi întinși la maxim” și vociferări. Oficialii din cadrul Consiliului Județean și cei ai Agenției pentru Protecția Mediului s-au consultat cu sibienii direct implicați privind Proiectul VOSS care se află în etapa Planului Urbanistic Zonal și a solicitării avizului de mediu.

Dacă se aștepta ca dezbaterea să decurgă sub forma unui dialog civilizat, Varianta Ocolitoare Sibiu Sud (VOSS) a devenit motivul pentru care locuitorii din Rășinari și Tropini au ridicat tonul să se facă auziți de oficialii prezenți să răspund la întrebări, au aplaudat ironic și au vorbit unul peste altul.

Observațiile unui participant la dezbaterea publică pentru Varianta Ocolitoare Sibiu Sud. Cere retragerea proiectului.

Aproximativ o sută de persoane au participat la dezbaterea Proiectului VOSS de astăzi. Unii dintre ei au venit pregătiți „să certe” oficialii pentru că nu țin cont de părerea lor, iar aceste dezbateri ar fi realizate doar de formă. „O ședință fictivă”, „povești de adormit copii” și alte astfel de expresii ironice au fost aruncate de la adresa celor care trebuiau să răspundă la întrebări.

„Mi se pare că aceste dezbateri sunt simulacre. Practic nu se ia nici o decizie aici și nu se iau în calcul părerile proprietarilor. Sunt foarte multe exproprieri dar nu știe nimeni câți bani se vor primi sau dacă vor fi oameni despăgubiți. Se trece peste terenuri cumpărate cu credit în bancă. Am cerut informații referitoare la măsurători, cum ar fi cele de zgomot sau măsurarea apei din fântâni și nu ne poate spune nimeni nimic evident că din moment ce nu e acolo construcția dar probabil vor putea să ne dea răspunsurile când deja este foarte târziu. Ne supără foarte tare și ne surprinde lipsa deschiderii către varianta care subtraversează pădurea Dumbrava. Ea există, a fost luată la un moment dat în calcul și brusc nu are valoare dar peste sute de terenuri se poate”, a spus Cristina Murariu, locuitoare din Tropinii Noi.

La scurt timp de la începerea dezbaterii, forfota în sală s-a făcut resimțită. Cei prezenți deja nu mai aveau răbdare să asculte prezentarea proiectului, prezentare care nu s-a terminat din cauza întreruperilor. O locuitoare din Tropinii Noi care susține că îi va fi afectată calitatea vieții din cauza zgomotului mașinilor care vor circula pe centura ocolitoare a Sibiului a ținut să facă o demonstrație în fața celor prezenți. A pus o înregistrare cu zgomotul de la o casă învecinată cu podul Gușteriței, zona unde trece autostrada.

„Am pus o înregistrare cu sunetul mașinilor care se aud trecând pe podul din Gușterița de sub autostradă, la 50 de m. Acum auziți zgomotul cu 50 de decibeli, am măsurat eu. La mine se va auzi cu 70 de decibeli. Sunetul acesta se va auzi 24 de ore din 24 la mine în curte. Vă rog să îmi spuneți dacă sunt afectată sau nu? Legea spune că un sunet constant nu trebuie să depășească 55 de decibeli. Nu se poate locui în condițiile acestea”, spune aceasta în timp ce ținea telefonul la unul dintre microfoanele din sală pentru a se face înțeleasă.

Oamenii sunt de părere că dintre cele trei propuneri de traseu pentru varianta ocolitoare Sibiu Sud prezentate inițial de către autorități, a fost aleasă netransparent, cea mai perturbantă variantă pentru comunitatea lor și că despăgubirile pe care le vor primi în urma exproprierilor sunt foarte mici. Cei prezenți la dezbatere le-au cerut oficialilor să le clarifice de ce varianta care subtraversează Pădurea Dumbrava nu mai este valabilă.

„În primul rând un tunel pe sub rezervația naturală periclitează aproape întreaga lungime. Aici nu mă puteți contrazice pentru că întâmplător am făcut unele la viața mea și știu ce înseamnă să construiești un teren. Unde ar fi primii 200 de metri și ultimii 200 de metri, intrările și ieșirile din tunel, pădurea dispare pentru că stratul numai are grosimea necesară ca să trăiască pădurea. În momentul în care s-a început acest proiect au fost luate în calcul toate propunerile de dezvoltare ale UAT-urile care sunt parcurse de acest traseu. S-a evitat la maxim ca să se intre în intravilanul localităților, s-au făcut devieri ca să nu se intre în intravilanul localităților și acum se discută de niște trenuri care sunt marea majoritate în extravilan”, spune specialistul.

„Este decis, la noi s-au pus tăblițe deja. Nu înțeleg de ce mai faceți dezbatere”, intervine Murariu, localnica care susține că va fi afectată de centura ocolitoare.

Un alt bărbat a luat cuvântul hotărât și pe un ton ridicat după care a ieșit imediat din sală de dezbatere. Discursul bărbatului a fost urmat de aplauze și de aprecieri. „Aici suntem două categorii. Noi din partea aceasta care pierdem ceva în urma acestei schimbări, bani, liniște, timp, calitatea vieții și dumneavoastră care câștigați. Eu din salariul meu mi-am cumpărat acest teren și dumneavoastră beneficiați de un salariu în urma pierderii mele. Dacă nu, explicați-ne care este soluția și de ce ne-am întâlnit aici. Dați-ne răspunsuri să fie exacte și pertinente și să fie corecte, excelență. Dacă nu ni le puteți da acum, mergem acasă și ne vedem altădată. Altfel doar facem un circ aici și ne frustrăm. Vă mulțumesc”, spune acesta.

Un alt bărbat a participat pentru a doua oară la dezbatere. Prima dată a mers la ședința din Șelimbăr, iar miercuri la cea din Sibiu. Nervos, bărbatul l-a invocat pe fostul primar al Șelimbărului, Daniel Maricuță. „De ce nu se respectă legea după timpul lui Maricuță?” după care a ieșit din sală, dar nu a durat mult timp și a revenit, la fel de pus pe ceartă.

