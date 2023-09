Unul dintre participanții la dezbaterea publică organizată miercuri, 13 septembrie, la Primăria Sibiu, pentru proiectul variantei centurii ocolitoare Sibiu Sud a trimis după întâlnire ceea ce ar fi vrut să aducă în discuție și nu a reușit din cauza scandalului iscat în jurul subiectului.

Redăm mai jos observațiile trimise de Dipl.-Ing. Jens Kielhorn:

“Am fost astăzi la așa zisa dezbatere publică cu privire la Varianta Ocolitoare Sibiu Sud. Din păcate, discuția s-a desfășurat în condiții atât de necivilizate încât nu am putut să iau cuvântul și să-mi exprim punctul de vedere.

Aspectul pe care am vrut să-l discut este sensul proiectului în sine. Am fost surprins să constat că acesta nu a fost pus sub semnul întrebării de nimeni. Cei care s-au plâns au făcut-o doar din motive personale, ei fiind afectați direct de proiect, deținând proprietăți în apropiere. Am mari îndoieli cu privire la eficacitatea proiectului propus în reducerea traficului în municipiul Sibiu. La întâlnire nu a fost prezentat niciun studiu de trafic care să demonstreze efectele benefice în acest sens. Trebuie să ne amintim că există deja o autostradă care ocolește Sibiul spre nord și care atrage aproape tot traficul de tranzit. Astfel, marea majoritate a traficului din Sibiu este trafic local, iar acesta nu va fi redus semnificativ prin construcția Variantei Ocolitoare Sud, aceasta fiind un mare ocol.

Dimpotrivă, proiectul va avea un impact devastator asupra mediului (care, în cadrul prezentării făcute de reprezentanta mediului în cadrul dezbaterii, a fost minimalizat). Să nu uităm de poate cel mai important aspect, care ne afectează pe toți: contribuția proiectului la încălzirea globală. Prin crearea unei artere stradale noi, volumul total al traficului va crește semnificativ. În plus, vom pierde 137,354 hectare de natură; acestea vor fi acoperite cu asfalt și beton. În cadrul ședinței, susținătorii proiectului au vorbit despre efectele negative doar “pe termen scurt”, în timpul construcției. Au ignorat cu desăvârșire consecințele pe termen lung pentru generațiile viitoare, care vor persista pe întreaga durată a existenței șoselei. Valea Seviș va fi complet distrusă; pădurea Dumbrava va fi înconjurată de autostradă, ceea ce va afecta mediul și activitățile de recreere ale locuitorilor din Sibiu; și nu în ultimul rând, emisiile de noxe și gazele cu efect de seră vor crește semnificativ.

Soluția, în opinia mea, este îmbunătățirea transportului în comun și promovarea traficului cu biciclete și de pietoni. În acest sens, posibile măsuri, care costă doar o mică fracțiune din banii care urmează să fie cheltuiți pentru proiectul în cauză, includ implementarea Zonei Metropolitane, benzi separate pentru autobuze, priorizarea autobuzelor la semafoare, implementarea Trenului Urban Sibiu (conform conceptului meu din 2007), reducerea semnificativă a locurilor de parcare în centrul orașului (pentru a descuraja traficul auto în municipiu) și extinderea zonelor pietonale.

Înțeleg că până acum au fost în special cei afectați direct care au exprimat opoziția față de proiect. Această problemă însă necesită o abordare globală și obiectivă, care să arate că proiectul este pur și simplu dăunător pentru noi toți, și nu doar pentru cei care își văd proprietățile și calitatea vieții în pericol imediat, fiind afectați direct.

Rog autoritățile să retragă proiectul în cauză. “

Jens Kielhorn

Ai aflat că