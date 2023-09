Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă luni, 18 septembrie, de la ora 18:00, vernisajul expoziției „No, i bine ce-ai făcut?” semnată de artistul Paul Mureșan, beneficiarul Premiului de Originalitate oferit de Margareta Pâslaru, la ultima ediție organizată a Festivalului Tânăr de la Sibiu în 2019. Paul Mureșan va mai susține, de asemenea, un atelier de desen pentru copii, ce va avea loc marți, 19 septembrie, de la ora 10:00.

Paul este un talentat artist, regizor, animator și ilustrator cu o pregătire solidă în Arte. Debutează în animație în 2009 cu „Desenanimat”, film realizat în timpul unei burse studențești la HBK Saar în Germania, unde aprofundează studiul animației cu profesorul Tamás Waliczky. De-a lungul timpului, a pus la cap zeci de mii de desene care au dat naștere mai multor animații, printre care „Pui de somn”, „Cradle”, „Ceva”, și „Mamă, tată, trebuie să vă spun ceva”. „Pui de somn” i-a adus lui Paul premiul pentru cel mai bun film de animație la Filmul de Piatră de la Piatra Neamț, dar și premiul pentru cel mai bun film românesc la festivalul dedicat animațiilor „Anim`est”. În 2021, a fost nominalizat cu filmul „Cântec de leagăn” la Premiile Gopo, la secțiunea „cel mai bun scurt metraj de ficțiune”.

Expoziția de la Sibiu din acest an este una cât se poate de personală, și reunește 29 de lucrări într-o selecție eclectică ce creează un univers fabulos, printr-un imaginar ce deschide o fereastră spre povești și reflecții. Expoziția va fi deschisă publicului din Sibiu până în data de 3 octombrie 2023. „Trăiesc la țară cu partenerul meu și mă împart între desen și gospodărie. De câțiva ani tot îmi doresc sa fac o expoziție personală cu desene despre dor, moarte, amintiri false, teroare existențială și… pisici. Numa’ că nu am găsit încă un galerie de artă ultra entuziasmată de șaorma asta de teme, așa că am zis că nu mai aștept timpul potrivit și am decis că o să transformăm șura noastră prăfoasă, loc de depozitat efectiv orice, într-o galerie de artă în care o să expun O VARĂ ÎNTREAGĂ DE DESEN. Din iunie până în august am făcut o groază de desene, și pentru că nu au existat presiuni exterioare legate de teme, tehnică, prezentare, pisici; am desenat și expus FIX ce-o vrut pensula mea!”, a declarat Paul Mureșan în pregătirea expoziției de la Sibiu.

Accesul publicului la expoziție se face gratuit, iar vernisajul va fi completat de un concert – surpriză susținut de Ana Dubyk – „cântăreața de jazz care compune povești”.

Organizat sub titlul „Ceruri de pastel”, atelierul – lecție de desen coordonat de Paul Mureșan este dedicat elevilor din ciclul gimnazial și își propune să dezvolte o platformă de încurajare a copiilor pentru a spune povești care să le dezvolte spiritul ludic și empatia prin tehnici de desen. Atelierul are o durată de aproximativ o oră, iar accesul se face pe baza biletelor puse în vânzare online, prin teatrulgong.ro sau de la sediul Teatrului. Prețul unui bilet este 14 lei și include toate materialele necesare. Agenția de Bilete din str. Al. Odobescu 4 este deschisă de miercuri până vineri, între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între 10:00 și 18:00, iar duminica între orele 10:00 – 14:00.

