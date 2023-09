Călărețele de la Team Bucur au impresionat la Campionatele Balcanice de Sărituri peste Obstacole și Dresaj la echitație, care s-au desfășurat la Atena, în Centrul Olimpic Ecvestru Markopoulo.

La Balcaniada de Sărituri peste Obstacole și Dresaj de la Atena (Grecia) au participat 9 țări, toate cu echipele complete, România fiind prezentă cu 30 de sportivi.

Echipa de Amazoane formată din Maria Stoian (cal: Orpheno), Ramona Bucur (cal: Cupido G), Isabel Agîrbicean (cal: Fabiola 290) şi Ioana Popescu (cal: Karina Borana) a obţinut o prețioasă medalie de argint. Jumătate din echipă a provenit de la Sibiu, Ramona Bucur și Isabel Agîrbicean fiind sportive la Team Bucur.

Echipa de Tineret din care a făcut parte o altă sportivă de la Team Bucur, Sofia Semenov (cal: Quasar) a obţinut locul 4 în Campionatul Balcanic la Echipe.

În ultima zi de concurs au avut loc și probele individuale. Galeria de medalii a României la Balcaniada din Grecia a fost completată de cele două medalii de bronz obținute de Ramona Bucur, la individual Amazoane și în a doua etapă calificatoare. Tot bronz, dar la tineret a reușit și o altă sportivă de la Team Bucur, Sofia Semenov (cal: Quasar). La grand Prix-ul de Tineret, Sofia Semenov a ocupat un meritoriu loc 6, alături de calul Quasar.

La echipe copii, două mici sportive de la Team Bucur Sibiu, Petra Udrescu și Daria Copos au obținut medalia de argint în proba de sărituri peste obstacole.

”Sunt stăpână pe mine”

Medicul rezident Ramona Bucur (26 ani) a fost sportiva cu cea mai bună clasare anul trecut la Balcaniada de sărituri peste obstacole, locul 6 la prima participare la o competiție de acest nivel, tot alături de calul Cupido. Ramona a intrat de curând în familia Bucur, prin căsătoria cu Ionuț și astfel și-a văzut visul cu ochii, reușind să obțină primele medalii la a doua sa participare la Balcaniadă. ”Am fost foarte fericită pentru aceste medalii, a fost și neașteptat, dar nici nu am fost foarte surprinsă. Deja formez un cuplu stabil cu căluțul Cupi și am mare încredere în el, știu că dă tot ce poate în competiții și îmi oferă o șansă, iar uneori ține și de puțin noroc. Sunt cea mai fericită, trebuia să vină și momentul meu. Așa cum am spus după Balcaniada de anul trecut, că trebuie să fiu mult mai încrezătoare, așa am fost. Este cel mai important lucru, faptul că sunt stăpână pe mine” a declarat Ramona Bucur.

”Dacă îmbini pasiunea cu munca, le poți face pe toate”

Ramona este medic rezident dermatovenerolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, secția Dermatovenerologie, sub îndrumarea profesoarei doctor Maria Rotaru. „Soțul Ionuț și domnul Ionel m-au încurajat să nu abandonez partea competițională și mi-au oferit mereu căluți alături de care să pot participa. Cel mai frumos moment a fost anul trecut, când, datorită lor, Cupido a devenit partenerul meu și sincer, nu îmi pot dori mai mult. Îmi doresc să reușesc în continuare să avansez în medicină și echitație, fără să îl sacrific pe vreunul și sunt foarte determinată să fac toate eforturile necesare pentru a mă ridica la nivel. Cred că, dacă îmbini pasiunea cu munca, le poți face pe toate” spunea viitorul medic în luna aprilie pentru Ora de Sibiu.

Familia de sibieni Bucur este deja un etalon pentru sportul ecvestru din România. Tatăl, Ionel este maestru emerit al sportului în echitație și alături de băiatul său, Ionuț Daniel impresionează în competițiile naționale și internaționale pe hipodrom.

