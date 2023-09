Un furt a fost surprins joi, 14 septembrie, pe camerele de supraveghere, la un restaurant din apropierea centrului istoric din Sibiu. În imagini se poate observa cum un telefon este furat de către o fetiță de pe masa unei terase, de pe strada Turnului.

Un angajat de la Taverna Akropolis și-a lăsat pentru câteva momente telefonul pe una dintre mesele de la terasă. În scurt timp telefonul a dispărut după ce o fetiță, la îndemnul mamei sale, l-a furat. În imagini se poate observa cum mama împreună cu cele două fiice trec pe lângă terasă și după ce zăresc telefonul cea mai mică dintre ele îl ia de pe masă și fuge cu el.

Unul dintre reprezentanții tavernei spune că nu a mai întâmpinat astfel de probleme până acum. „Pe masă era telefonul colegului. Nouă nu ni s-a mai întâmplat până acum, dar am înțeles că vecinii s-au mai confruntat cu astfel de situații. Am văzut cine l-a furat, am depus și plângere la poliție și sperăm să se rezolve”, declară acesta.

