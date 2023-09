„În urmă cu aproximativ trei luni am deschis un restaurant pe Nicolae Bălcescu, la nr. 33, în centrul Sibiului. Pentru mine este o afacere de familie, deoarece cu toții ne-am dăruit timp și am pus umărul la treabă astfel încât totul să fie la superlativ. După ce vreme de zece ani am avut barul The Train Journal Cafe, am decis să mă reprofilez și să pornesc într-o nouă direcție. Așa a luat naștere Seafood Journal”,

Andrei Neagu.